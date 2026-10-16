Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

Amateurs, les joueurs de Habay-la-Neuve doivent mettre toute une organisation en place pour disputer leur 1/16e de finale de Coupe de Belgique à Beveren, ce vendredi soir. Les étudiants ont demandé une dérogation à la direction de leur école, certains ont dû prendre congé... tandis que d'autres travaillent samedi matin, alors que le bus loué par le club pourrait rentrer dans le Luxembourg au milieu de la nuit.

C'est le grand jour pour Habay-la-Neuve, qui va disputer le premier seizième de finale de Coupe de Belgique de son histoire sur la pelouse du SK Beveren, ce vendredi soir.

Un très long déplacement de 228 kilomètres pour la formation de D1 FFA, dont les joueurs amateurs ont dû prendre congé ce vendredi, au moins l'après-midi, afin d'être à l'heure pour le départ du bus, fixé vers 13h00.

Certains joueurs, encore étudiants, ont dû demander une dérogation à la direction de leur école. "Puisqu'on passe par les rings de Bruxelles et d'Anvers, on ne peut pas se permettre de partir à 16h00", a précisé l'entraîneur habaysien Samuel Petit dans les colonnes de nos confrères de l'Avenir Luxembourg.

Habay-la-Neuve veut vivre son 1/16e "comme des professionnels"

Le club situé à une petite vingtaine de kilomètres d'Arlon n'a rien laissé au hasard. "Nous allons essayer de vivre ça comme des professionnels, en nous arrêtant notamment dans un hôtel pour manger et organiser une séance théorique dans une salle de conférence", explique le T1.



Pour les joueurs de Habay-la-Neuve, le trajet du retour sera également un élément important à gérer, puisque certains travaillent samedi matin. "Si on arrache les prolongations, on risque de rentrer à 4h du matin." Plus qu'à espérer que le patron se montre conciliant en cas de qualification.