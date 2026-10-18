Saint-Trond domine Lommel dans l'ultime 16e de finale de Croky Cup

Il y avait un autre match ce soir, pendant que le RSC Anderlecht s'inclinait du côté du Beerschot. Saint-Trond était favori face au Lommel SK et s'est imposé.

Cela n'aurait pas été une surprise du calibre de celles qui ont eu lieu ailleurs en Belgique ce dimanche, mais Saint-Trond devait tout de même a priori faire le job à la maison contre Lommel, même si le promu est actuellement devant les Canaris au classement.

Après trois défaites en championnat, STVV s'était imposé en Conference League pour son entrée en lice, et a confirmé son redressement en écrasant facilement un Lommel pour lequel la Coupe n'était pas une priorité.

STVV dernier qualifié

Avec 6 changements dans le onze de base, Saint-Trond a cependant mal entamé sa rencontre et s'est retrouvé mené par son adversaire dès la 4e minute. Puis, les Canaris ont remis leurs idées en place, égalisant dès le quart d'heure, puis faisant 2-1 à la 39e via Robert-Jan Vanwesemael.

Soelle Soelle puis Mbuku feront ensuite 3-1, puis 4-1 en seconde période, permettant à STVV de se qualifier sans embarras pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique.