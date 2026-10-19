Le retour d'une tête bien connue : la RAAL renforce son staff

La RAAL a annoncé via un communiqué officiel le retour de Pablo Morchon, préparateur physique, au sein de son staff.

Pablo Morchon (48 ans) est de retour à la RAAL. Le préparateur physique historique des Loups sous Frédéric Taquin, qui a accompagné le club durant plus de 100 matchs de 2023 à 2026 et avait quitté le club en même temps que l'ancien T1 des Loups, intègre le staff d'Edward Still.

Le communiqué de la RAAL

"La RAAL La Louvière est heureuse d’annoncer le retour de Pablo Morchon au sein de sa Meute !

C’est un visage bien connu des Loups que nous avons le plaisir de retrouver. En effet, Pablo a déjà occupé le poste de responsable de la préparation physique de notre club durant les trois saisons précédentes, contribuant notamment à deux montées successives.

Fort de cette première expérience réussie à La Louvière, il retrouve aujourd’hui l’Easi Arena pour renforcer le staff sportif.



Pablo Morchon succède à Vincenzo Passarello, que le club remercie chaleureusement pour son implication et son dévouement. La RAAL lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours professionnel", communique le club.