Les mêmes critiques qu'à Anderlecht : Thorgan Hazard n'échappe pas aux reproches en France

Thorgan Hazard joue très peu depuis son arrivée au RC Lens. Sa condition physique inquiète et l'ancien joueur d'Anderlecht n'a pas convaincu en France.

Thorgan Hazard espérait retrouver du temps de jeu au RC Lens après son départ d'Anderlecht. Mais depuis son arrivée en France, l'ancien Diable rouge peine à trouver sa place dans l'équipe. À 33 ans, il joue peu et sa condition physique suscite des inquiétudes. Demain, Lens affrontera le Club de Bruges en Ligue des champions. Un match particulier pour le Belge.

Selon la presse française, Hazard n'est pas encore au point physiquement et a du mal à suivre le rythme demandé par Yannick Cahuzac. En Ligue 1, il n'a joué que 161 minutes en cinq matchs, sans marquer ni délivrer de passe décisive.

En Ligue des champions, le Belge est resté sur le banc face au Slavia Prague et au Sporting CP. Malgré son expérience, l'ex Diable doit convaincre son entraîneur de lui accorder plus de temps de jeu.

Les critiques d'Anderlecht le poursuivent

À Anderlecht, Hazard avait terminé la saison 2025-2026 avec treize buts en championnat. Il était important pour l'équipe, mais son état physique faisait parler à Bruxelles. Même lorsqu'il marquait, certains doutaient de sa capacité à tenir le rythme et à enchaîner les matchs.

Selon L'Équipe, qui cite des sources proches d'Anderlecht, Hazard aurait joué avec cinq à six kilos en trop lors de son passage à Bruxelles. Son poids aurait compliqué les négociations pour prolonger son contrat. Il avait reconnu qu'il n'avait pas retrouvé toutes ses capacités physiques depuis sa grave blessure au genou en avril 2024.



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À Lens, Cahuzac demande à ses joueurs de beaucoup courir et de répéter les efforts. Un rythme que Hazard a du mal à suivre pour le moment. Après avoir débuté son passage au club par une suspension, le Belge n'a pas convaincu lors de sa première titularisation face à Lorient. Ses entrées en jeu n'ont pas été plus convaincantes. Il avait montré de belles choses contre Monaco, mais depuis, son entraîneur lui accorde très peu de minutes.

Une période difficile en dehors des terrains

L'été dernier, Hazard s'est séparé de la mère de ses quatre filles. Une période délicate pour l'ancien anderlechtois, qui a dû gérer cette situation personnelle en même temps que son arrivée dans son nouveau club.

Malgré ses débuts difficiles, Hazard serait apprécié par ses coéquipiers et les membres du staff. Les dirigeants du RC Lens gardent confiance en lui et espèrent qu'il retrouvera peu à peu son meilleur niveau.