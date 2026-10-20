Un jeune attaquant d’Anderlecht veut faire ses preuves : "Je veux franchir un nouveau cap"

Pape Aliya N'Dao souhaite franchir un cap cette saison à Anderlecht. À 19 ans, l'attaquant sénégalais dispute sa deuxième saison avec les RSCA Futures et estime qu'il est désormais temps pour lui de prendre plus de responsabilités. Il souhaite notamment se montrer plus décisif sur le plan offensif.

Pape Aliya N'Dao est arrivé à l'été 2025 sous la forme d'un prêt en provenance des Young African Promises, au Ghana. L'ailier gauche a dû s'adapter à un nouveau pays et au football professionnel belge. Désormais, il se sent parfaitement à l'aise chez les Mauves.

Sa première saison en Challenger Pro League lui a beaucoup appris. "J'ai compris que le niveau est exigeant et que chaque détail compte. En tant qu'ailier ou attaquant, il faut pouvoir faire la différence, mais aussi être efficace dans les moments importants", a déclaré le joueur.

Dans une longue interview accordée au site officiel d'Anderlecht, Pape Aliya N'Dao affiche clairement ses ambitions : "C'est ma deuxième saison, donc je connais mieux l'environnement et j'ai davantage confiance en moi. Je veux franchir un nouveau cap, être plus présent dans les moments importants et aider l'équipe grâce à mes qualités offensives."

Le Sénégalais est conscient qu'il possède encore une belle marge de progression : "Je sais que je peux apporter plus et c'est à moi de le montrer sur le terrain."

Pape Aliya N'Dao souhaite notamment gagner en régularité, mais surtout se montrer davantage décisif, que ce soit en inscrivant des buts, en délivrant des passes décisives ou en faisant la différence individuellement.





Une occasion de briller sur la scène internationale

Ce mardi soir, Pape Aliya N'Dao et les RSCA Futures auront une nouvelle occasion de se mettre en évidence sur la scène internationale. Après leur victoire 1-4 face à Crystal Palace, les jeunes Anderlechtois affronteront Ipswich Town en Premier League International Cup.

Une rencontre que l'attaquant sénégalais compte bien mettre à profit pour démontrer ses qualités : "Personnellement, je veux profiter de ces matchs pour me mettre en évidence, progresser et prouver que je peux faire la différence à ce niveau", a-t-il conclu.

Les statistiques de Pape Aliya N'Dao à Anderlecht

Avec les RSCA Futures, le jeune talent a disputé 35 matchs depuis son arrivée. Au total, il a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives. Il rêve désormais d'intégrer un jour le noyau A, mais pour cela, il devra encore montrer de belles choses avant de pouvoir franchir le cap.