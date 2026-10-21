Avec le but du fils d'une ancienne gloire en prime : les jeune de Bruges montrent la voie contre Lens

Scott Crabbé, journaliste football
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Avec le but du fils d'une ancienne gloire en prime : les jeune de Bruges montrent la voie contre Lens
Photo: © photonews
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Finalistes sortants de la Youth League, les U19 du Club de Bruges affrontaient Lens cette après-midi. Quelques heures avant l'affrontements des 'grands' en Ligue des Champions, les Blauw en Zwart ont déjà montré de quel bois ils se chauffaient.

Après leur victoire 5-3 contre Aston Villa et le partage 1-1 décroché à l'Inter Milan, les U19 brugeois recevaient donc les Sang et Or à Roulers. Ce sont les Français qui ont pris le meilleur départ, ouvrant le score dès la dixième minute de jeu.

Mais le Club a bien réagi en renversant totalement la situation à la demi-heure. Matteo Soria a d'abord égalisé, avant que les troupes de Piet Cremers ne forcent un penalty.

Le Club de Bruges confirme son savoir-faire chez les jeunes

C'est le capitaine Gianluca Okon-Engstler, fils de l'ancien milieu australien Paul Okon, qui a pris ses responsabilités des onze mètres. Bruges a même fait 3-1 avant la pause grâce au doublé de Soria.

Lens a eu beau réduire l'écart dans la dernière demi-heure, les Blauw en Zwart ont refait le break peu de temps après grâce à Al-Hassan Kamara. Ils s'offrent donc une nouvelle victoire sur le score de 4-2.

Lire aussi… "Oui, le Brugeois est parfois arrogant" : le portrait du Club vu de France
Cette nouvelle campagne débute ainsi avec un bilan de 7 sur 9, ce qui n'est pas rien lorsque l'on s'attarde sur les budgets des clubs rencontrés et aux moyens dont disposent leur centre de formation.

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