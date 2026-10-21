Il sait de quoi il parle : Guillaume Gillet prévient le Club de Bruges

Ce soir, le Club de Bruges reçoit Lens en Ligue des Champions. Guillaume Gillet connaît bien les Artésiens pour y avoir évolué pendant deux ans. Il rouvre la boîte à souvenirs mais prévient aussi les Brugeois.

Qu'ont en commun Lens et l'Union Saint-Gilloise ? Plus qu'on ne pourrait le croire. Les deux clubs ont fêté leur retour en première division en 2020. Le coronavirus avait gâché leurs célébrations, qu'on aurait imaginées assez fameuses vu l'ambiance régnant à domicile, mise par un public chaleureux.

Cette montée en Ligue 1, Guillaume Gillet en était. Avant de vivre un passage délicat sous Edward Still à Charleroi, le Liégeois s'était fait adopter par Bollaert en ramenant le Racing en Ligue 1 en tant que capitaine.

Des souvenirs gravés à jamais

"Sentimentalement, c’est une période magnifique de ma carrière. J'étais en fin de carrière et après mon passage à l’Olympiakos, j’y ai vraiment retrouvé le plaisir de jouer pour un public fanatique et de rencontrer des gens qui ont vraiment l'amour du football, de leur ville et de leur club", se souvient-il pour la RTBF.

Autre point commun avec l'Union : le fait d'avoir obtenu des résultats très rapidement parmi l'élite, au point de revenir en force en Coupe d'Europe, comme à la grande époque.

Pas de pétrole, mais des idées

"Le travail fourni, avec un budget modeste, est phénoménal. Le club a aussi opéré de très bons choix sportifs. Le Président Joseph Oughourlian est un homme d’affaires brillant qui a la lucidité de déléguer et de laisser les choix sportifs aux connaisseurs, comme le Directeur Sportif Jean-Louis Leca, l’ex-gardien de but avec qui j’ai joué à Bastia et à Lens" analyse Gillet.





" Pour moi, Thorgan ne pouvait pas refuser une offre comme celle de Lens. Il était clairement arrivé au bout de son histoire avec Anderlecht. Lens est aussi un club qu’il connaît très bien puisqu'il y a joué étant jeune.

Thorgan Hazard dans le brouillard

Cet été, Lens a jeté son dévolu sur Thorgan Hazard. L'ancien Diable Rouge n'y vit pas un début de saison facile. Mais Guillaume Gillet reste convaincu qu'il n'y avait pas meilleur choix possible.

"Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champions : j’aurais fait pareil que Thorgan ! C’est un club proche de chez lui, l’ambiance y est chaleureuse... Forcément, il souhaiterait plus de temps de jeu mais je ne pense pas qu’il perde son temps là-bas. Et quand on fera appel à lui, il donnera le maximum", estime-t-il.

Qui pour faire office de favori contre Bruges ?

Quant au match de ce soir, Gillet attend une opposition équilibrée. "Je crois que ce sera du 50-50. D’un côté, Bruges a acquis plus d'expérience que Lens sur la scène européenne et je pense que le Club peut exploiter ses acquis. Mais attention, Lens, ça reste du costaud et l’une des meilleures écuries françaises actuelles".

"Bruges a l’avantage de jouer à domicile, et le passé a prouvé qu’il peut y réussir de grands résultats. Mais malgré son exploit milanais de mardi passé, Lens sera bien plus difficile à faire bouger que Monaco l’an dernier", prévient-il en guise de conclusion. La saison dernière, le Club avait battu Monaco et Marseille par trois buts d'écart en Venise du Nord. Bis repetita ce soir ?