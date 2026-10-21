Quatre matchs de suspension pour son coup de sang du week-end : d'ores et déjà absent contre Anderlecht

Birger Verstraete avait laissé ses partenaires à dix contre onze à l'occaison du match de Coupe de Louvain contre les Francs Borains. Si cela n'a pas porté à conséquence sur le moment même, le roquet louvaniste écope tout de même d'une lourde suspension.

OHL avait ouvert le score depuis deux minutes seulement quand Birger Verstraete a vu rouge pour une intervention inconsidérée sur Corenthyn Lavie. Les hommes de Timmy Simons avaient dû se serrer les coudes pour défendre leur qualification jusqu'au bout.

Birger Verstraete n'en est pas à son coup d'essai

Mais l'épisode n'est pas resté sans suite. Le parquet avait réclamé deux matches effectifs de suspension et 2.000 euros d'amende, ainsi que la levée d'un sursis en cours de deux matches de suspension.

Une demande suivie par le Comité disciplinaire ce mardi. Les deux matchs qui menaçaient en sursis depuis avril dernier et la rencontre face à l'Antwerp s'additionnent donc aux deux matchs de suspension ferme.

Un mois en tribune

Même si le club peut encore faire appel, Verstraete sera ainsi suspendu pour les quatre prochaines rencontres, contre Lommel (24 octobre), à Saint-Trond (1er novembre), face à Malines (7 novembre) et à Anderlecht (22 novembre).



Sentence plus clémente pour Timmy Simons, qui avait été exclu dans le temps additionnel pour ses invectives envers le corps arbitral. L'entraîneur des Universitaires écope de 1000 euros d'amende et de deux matchs de suspension avec sursis.