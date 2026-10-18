OHL s'en prend à l'arbitre malgré sa qualification en Coupe de Belgique : "totalement injustifiée"

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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OHL s'en prend à l'arbitre malgré sa qualification en Coupe de Belgique : "totalement injustifiée"
Photo: © photonews

OH Louvain s'est qualifié face aux Francs Borains 1-0 en Coupe de Belgique, mais le carton rouge de Birger Verstraete n'a pas été bien accueilli par les Louvanistes.

OH Louvain s'est qualifié samedi pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en battant les Francs Borains 1-0. L'équipe de Timmy Simons a eu du mal à faire la différence face au club de Challenger Pro League. Ewoud Pletinckx a inscrit le seul but du match. Birger Verstraete a été expulsé. Les Louvanistes ont terminé la rencontre à dix pendant une demi-heure. Malgré la qualification, ce carton rouge a provoqué de vives critiques après le match.

Sur le site officiel du club d'OH Louvain, la décision de l'arbitre Nicolas Laforge est critiquée. "Il semblait que le plus difficile était fait pour les troupes de Timmy Simons. Semblait, précisons-nous. C'était sans compter sur Laforge : moins de cinq minutes après le 1-0, l'arbitre wallon a sorti de nulle part – et de manière totalement injustifiée – un carton rouge pour Verstraete", écrit le club.

OH Louvain n'épargne pas l'arbitre

Cette version des faits peut toutefois être discutée. Verstraete a effectué un tacle dangereux sur Lavie, joueur des Francs Borains, en sautant vers lui. Le carton rouge direct peut sembler sévère, mais le geste était risqué. L'arbitre Laforge a estimé que la faute méritait l'expulsion.

Le club a également regretté l'absence de la VAR lors de ce tour de Coupe, qui aurait permis de revoir la décision.

OHL tient bon à dix


Après l'expulsion, OHL a dû revoir son organisation. En supériorité numérique, les Francs Borains ont poussé pour égaliser, mais sans parvenir à trouver la faille. Louvain a conservé son avantage jusqu'au bout et s'est qualifié pour les huitièmes de finale.

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