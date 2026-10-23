Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Mauvaise nouvelle annoncée par Vincent Euvrard en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant le déplacement du Standard au Racing Genk. Victime d'une déchirure musculaire, Casper Nielsen ne sera pas de la partie à la Cegeka Arena. Pire, le médian offensif danois manquera les six prochaines semaines de compétition !

Deux jours avant le déplacement du Standard au Racing Genk, Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse et a débuté par les traditionnelles nouvelles de son noyau. Avec une mauvaise pour débuter, concernant Casper Nielsen.

"Il est OUT pour 6 semaines", a lancé le T1 des Rouches. "Son pied avait dégonflé après la semelle qu'il a reçue en Coupe de Belgique. Il a fait une partie de l'entraînement mardi. Mais mercredi, après une heure, il a senti un problème musculaire au mollet. Comme un coup de couteau. L'IRM d'hier (lisez ce jeudi, ndlr.) a révélé une déchirure musculaire."

Du même côté (le droit) que la cheville qui avait été abîmée contre Dender. "C'est difficile de dire si c'est à cause d'une compensation ou d'une réaction. Il se sentait très bien et c'est arrivé d'un coup. Il nous manquera."

Casper Nielsen sur la touche, Bernard Nguene douteux

Une mauvaise nouvelle qui n'est peut-être pas la seule, puisque Bernard Nguene est incertain pour le déplacement à Genk. "Sa cheville a tourné sur le but qu'il a inscrit contre Dender. Il pourrait être un peu court pour faire partie du groupe", a déclaré Vincent Euvrard. "Quant à Mohamed El Hankouri, il a repris le chemin de l'entraînement, mais il est encore trop court."

L'entraîneur du Standard aura donc certains choix importants à poser avant de se rendre dans le Limbourg. En défense, Dimitri Lavalée est "prêt à débuter" après sa montée au jeu en Coupe, mais reste à voir si Euvrard décidera de faire souffler Gustav Mortensen, d'opter pour une défense à 5 ou de ne rien changer, en laissant donc Lavalée sur le banc.





Dans l'entrejeu, Laurens Goemaere avait bien eu un petit souci au quadriceps lors d'un match du SL16 FC, mais le problème n'a pas persisté et le médian défensif est disponible. Il n'est toutefois quasiment jamais repris en équipe première depuis son arrivée.