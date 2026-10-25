KRC Genk KRC Genk
2-1
Standard Standard
gnkKRC Genk
staStandard
Junya Ito 27'
1-0
1-1
65' Andi Zeqiri (Ibe Hautekiet)
Aaron Bibout 77'
2-1
Date: 25/10/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Cegeka Arena

Le rouge d'Epolo, l'espoir Zeqiri, l'inattention d'Ayensa : quatrième défaite de rang pour le Standard !

Loïc Woos
Loïc Woos depuis la Cegeka Arena
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Le rouge d'Epolo, l'espoir Zeqiri, l'inattention d'Ayensa : quatrième défaite de rang pour le Standard !
Photo: © photonews

Réduit à dix peu après la demi-heure de jeu, le Standard a tout de même cru pouvoir ramener un point de son déplacement à la Cegeka Arena de Genk, ce dimanche, après l'égalisation d'Andi Zeqiri. C'était sans compter sur Aaron Bibout, qui a profité de l'inattention et du manque de réactivité de Dennis Ayensa dans son propre petit rectangle pour offrir les trois points aux Limbourgeois.

Malgré sa qualification en Coupe de Belgique contre Dender, c'est bien sur une série de trois défaites consécutives en championnat que le Standard se déplace sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Un Racing Genk qui n'occupe que la septième place, avec une longueur d'avance sur les Rouches, mais qui a glané dix points sur douze à domicile.

Au rayon des compositions, Vincent Euvrard est privé de Casper Nielsen, blessé, et choisit une défense à trois, ou à cinq, avec Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko, puis Dimitri Lavalée et Tobias Mohr, qui relègue Gustav Mortensen sur le banc. Ryan Fosso est titulaire dans l'entrejeu, Salieu Drammeh à droite, Dennis Ayensa en pointe. Pas de surprise, par contre, dans la composition du Racing Genk.

Dans un début de partie fortement dénué de justesse technique, le Standard tente de surprendre dès les premières secondes avec un long ballon vers Mohr et un centre pour Ayensa, qui croise trop sa reprise (1e). Timidement, Genk réagit après un accrochage entre Mohr et Durosinmi et un tir dévié d'Ito (12e).

Plate comme une bouteille de coca mal fermée, la rencontre se décante peu avant la demi-heure de jeu. Adedeji-Sternberg botte un corner rentrant, Fossey, Karamoko, Lavalée, Hautekiet et Mohr défendent la zone, mais oublient totalement Ito dans le petit rectangle. Epolo repousse difficilement le corner, mais ne peut rien pour écarter Ito, qui pousse dans le fond (1-0, 27e).

Epolo battu puis exclu en cinq minutes

Le Standard passe cinq minutes en enfer. Dans la foulée, un long ballon de Kongolo dans la profondeur vers Durosinmi pousse Epolo à sortir. Le portier des Rouches touche le ballon de la main alors qu'il est à l'extérieur du rectangle et est percuté au visage par le genou du Nigérian, dont la course s'écarte légèrement du but. K.-O., le Congolais se relève quelques minutes plus tard, mais voit Jasper Vergoote l'exclure.

Victime collatérale de l'événement, Salieu Drammeh cède sa place à Lucas Pirard, qui n'a pas le temps de s'échauffer et qui doit négocier directement un premier centre, dévié. Groggy, le Standard limite la casse avant le repos, mais se retrouve dans de beaux draps avant d'entamer la seconde période.

Conscient de la gravité de la situation et du trop faible niveau affiché par une trop grande partie de ses joueurs, Vincent Euvrard effectue un triple changement à la pause et repasse à un système à quatre défenseurs : Tobias Mohr, Ibrahim Karamoko et Ryan Fosso cèdent leur place à Gustav Mortensen, Rayan Touzghar et Andi Zeqiri.

Logiquement dominé, le Standard fait le gros dos et essaye de limiter la casse en profitant de ses rares occasions pour revenir dans la partie. Il peut y croire, car Genk n'est guère plus impressionnant que l'adversaire contre lequel il ne mène que d'un but, et on ne peut pas écrire que Lucas Pirard est mis à rude épreuve.

Zeqiri surgit, Bibout profite de l'inattention d'Ayensa

Malgré ça, les situations des Rouches sont rares et il faut un nouveau lapin sorti du chapeau d'Adnane Abid. Le Verviétois brosse un ballon au second poteau, Ibe Hautekiet le remise de la tête pour Andi Zeqiri, qui inscrit son premier but depuis son retour et qui remet les deux équipes à égalité (1-1, 65e).

Le Standard pourrait-il, contre le cours du jeu et en infériorité numérique pendant plus d'une heure, ramener un point de son déplacement dans le Limbourg ? Non, parce qu'il défend de plus en plus sans recevoir la possibilité de sortir, il laisse centrer Ito encore et encore, et l'inévitable finit par se produire.

Sur un nouveau centre du Japonais, Matte Smets dévie le ballon vers le petit rectangle. Revenu défendre, Dennis Ayensa pense avoir le temps de dégager, mais Aaron Bibout est plus prompt que lui et trompe Lucas Pirard à bout portant (2-1, 78e). Le dernier but de la rencontre scelle la quatrième défaite consécutive des Rouches en championnat, alors que Heymans a été exclu dans les dernières secondes pour une semelle sur Abid. Genk respire, le Standard s'étouffe encore un peu plus.

Les compositions

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.4 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Amaro Kevin 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 48/55 (87.3%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 92/96 (95.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 69/77 (89.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kayembe Joris 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 71/83 (85.5%)
  • Passes clés: 3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Heynen Bryan   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 31/48 (64.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 26
Plus de stats
Tahirovic Benjamin 70' 6.5 -
  • Précision des passes: 48/53 (90.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Ito Junya 86' 8.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Heymans Daan   90' 6.1 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 33/46 (71.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 64' 6.3 -
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Durosinmi Rafiu 86' 6.4 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe 0'  
Ravych Christiaan 0'  
Erenbjerg Jeppe 4' 6.6  
Plus de stats
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 4' 6.2  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bibout Aaron 20' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Roganovic Milan 0'  
Yokoyama Ayumu 26' 7.0 -
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Wannemacker August 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu   33' 4.5 -
  • Cartes rouges: 1
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Fossey Marlon 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Hautekiet Ibe A 90' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lavalée Dimitri 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Karamoko Ibrahim   45' 5.5 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mohr Tobias 45' 6.6 -
  • Précision des passes: 1/10 (10%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Trouillet Alexis   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Fosso Ryan 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Drammeh Salieu 36' 5.9 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 82' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/13 (53.8%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 16/30 (53.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Banc
Mortensen Gustav 45' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Zeqiri Andi 45' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 0'  
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 54' 5.8 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 12/25 (48%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 8' 6.4  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Touzghar Rayan 45' 6.8 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
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 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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