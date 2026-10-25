Le rouge d'Epolo, l'espoir Zeqiri, l'inattention d'Ayensa : quatrième défaite de rang pour le Standard !

Réduit à dix peu après la demi-heure de jeu, le Standard a tout de même cru pouvoir ramener un point de son déplacement à la Cegeka Arena de Genk, ce dimanche, après l'égalisation d'Andi Zeqiri. C'était sans compter sur Aaron Bibout, qui a profité de l'inattention et du manque de réactivité de Dennis Ayensa dans son propre petit rectangle pour offrir les trois points aux Limbourgeois.

Malgré sa qualification en Coupe de Belgique contre Dender, c'est bien sur une série de trois défaites consécutives en championnat que le Standard se déplace sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Un Racing Genk qui n'occupe que la septième place, avec une longueur d'avance sur les Rouches, mais qui a glané dix points sur douze à domicile.

Au rayon des compositions, Vincent Euvrard est privé de Casper Nielsen, blessé, et choisit une défense à trois, ou à cinq, avec Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko, puis Dimitri Lavalée et Tobias Mohr, qui relègue Gustav Mortensen sur le banc. Ryan Fosso est titulaire dans l'entrejeu, Salieu Drammeh à droite, Dennis Ayensa en pointe. Pas de surprise, par contre, dans la composition du Racing Genk.

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Dans un début de partie fortement dénué de justesse technique, le Standard tente de surprendre dès les premières secondes avec un long ballon vers Mohr et un centre pour Ayensa, qui croise trop sa reprise (1e). Timidement, Genk réagit après un accrochage entre Mohr et Durosinmi et un tir dévié d'Ito (12e).

Plate comme une bouteille de coca mal fermée, la rencontre se décante peu avant la demi-heure de jeu. Adedeji-Sternberg botte un corner rentrant, Fossey, Karamoko, Lavalée, Hautekiet et Mohr défendent la zone, mais oublient totalement Ito dans le petit rectangle. Epolo repousse difficilement le corner, mais ne peut rien pour écarter Ito, qui pousse dans le fond (1-0, 27e).





Epolo battu puis exclu en cinq minutes

Le Standard passe cinq minutes en enfer. Dans la foulée, un long ballon de Kongolo dans la profondeur vers Durosinmi pousse Epolo à sortir. Le portier des Rouches touche le ballon de la main alors qu'il est à l'extérieur du rectangle et est percuté au visage par le genou du Nigérian, dont la course s'écarte légèrement du but. K.-O., le Congolais se relève quelques minutes plus tard, mais voit Jasper Vergoote l'exclure.

Victime collatérale de l'événement, Salieu Drammeh cède sa place à Lucas Pirard, qui n'a pas le temps de s'échauffer et qui doit négocier directement un premier centre, dévié. Groggy, le Standard limite la casse avant le repos, mais se retrouve dans de beaux draps avant d'entamer la seconde période.

😮 | Matthieu Epolo se blesse après un violent choc, puis reçoit un carton rouge. Bon rétablissement, Matthieu. 🔴🤕 https://t.co/4urPF6fGjn — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 25, 2026

Conscient de la gravité de la situation et du trop faible niveau affiché par une trop grande partie de ses joueurs, Vincent Euvrard effectue un triple changement à la pause et repasse à un système à quatre défenseurs : Tobias Mohr, Ibrahim Karamoko et Ryan Fosso cèdent leur place à Gustav Mortensen, Rayan Touzghar et Andi Zeqiri.

Logiquement dominé, le Standard fait le gros dos et essaye de limiter la casse en profitant de ses rares occasions pour revenir dans la partie. Il peut y croire, car Genk n'est guère plus impressionnant que l'adversaire contre lequel il ne mène que d'un but, et on ne peut pas écrire que Lucas Pirard est mis à rude épreuve.

Zeqiri surgit, Bibout profite de l'inattention d'Ayensa

Malgré ça, les situations des Rouches sont rares et il faut un nouveau lapin sorti du chapeau d'Adnane Abid. Le Verviétois brosse un ballon au second poteau, Ibe Hautekiet le remise de la tête pour Andi Zeqiri, qui inscrit son premier but depuis son retour et qui remet les deux équipes à égalité (1-1, 65e).

Le Standard pourrait-il, contre le cours du jeu et en infériorité numérique pendant plus d'une heure, ramener un point de son déplacement dans le Limbourg ? Non, parce qu'il défend de plus en plus sans recevoir la possibilité de sortir, il laisse centrer Ito encore et encore, et l'inévitable finit par se produire.

Sur un nouveau centre du Japonais, Matte Smets dévie le ballon vers le petit rectangle. Revenu défendre, Dennis Ayensa pense avoir le temps de dégager, mais Aaron Bibout est plus prompt que lui et trompe Lucas Pirard à bout portant (2-1, 78e). Le dernier but de la rencontre scelle la quatrième défaite consécutive des Rouches en championnat, alors que Heymans a été exclu dans les dernières secondes pour une semelle sur Abid. Genk respire, le Standard s'étouffe encore un peu plus.