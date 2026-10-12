Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le ras-le-bol des supporters de la RAAL : "Nous mènerons des actions en tribune"
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Les supporters de la RAAL ne sont pas satisfaits du début de saison de leur équipe ni de la tournure que prend le club et le font savoir. Ils fixent un ultimatum à leur direction, à l'issue duquel ils lanceront diverses actions en tribune si une réelle volonté de changement n'est pas clairement affichée.

Les supporters de La Louvière sont déçus du début de saison et des prestations depuis l'arrivée d'Edward Still et l'ont fait savoir après la défaite face au Club de Bruges (1-4). Dans un communiqué, les principaux groupes d'animation du club se sont exprimés.

"Les dernières prestations de notre équipe soulèvent des questions. Mais le problème va bien au-delà des résultats. C'est aujourd'hui le fonctionnement du club, ses choix sportifs et la place laissée à l'identité louvièroise qui nous inquiète", alerte le communiqué.

"Depuis notre retour en D1, nous avons le sentiment que la structure sportive qui faisait la force du club se perd peu à peu. Des personnes importantes sont parties sans être réellement remplacées. Il est trop facile de tout mettre sur le dos de l'entraîneur, c'est toute la direction sportive qui doit se remettre en question."

Les supporters de la RAAL veulent retrouver leurs valeurs

Les supporters de La Louvière veulent retrouver dans leur équipe les valeurs qu'ils estiment avoir perdues. "Nous ne demandons pas à ce que chacun soit né ici, mais que chacun comprenne ce que représente ce maillot. Nous voulons aussi un football qui reste populaire", écrivent les supporters de la RAAL.

"Des prix de places exorbitants qui éloignent les familles et les supporters, un parkage visiteur que l'on ne veut pas agrandir pour accueillir plus de monde : autant de décisions qui vont à l'encontre de ce que devrait être le football", déplorent les Louviérois.

Un ultimatum est fixé : les supporters laissent à la direction deux semaines, soit jusqu'au match contre Zulte Waregem, pour "montrer une réelle volonté de changement". Sans avancée claire, les supporters menacent de mener diverses actions en tribunes pour marquer leur mécontentement.

RAAL
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