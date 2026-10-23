Interview Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"
Photo: © photonews

Leader technique grâce à ses nombreux arrêts, Matthieu Epolo devient également de plus en plus un leader mental au Standard, lui qui disputera son 75e match avec l'équipe première des Rouches dimanche à Genk. Le portier de 21 ans grandit de semaine en semaine et commence aussi à acquérir une expérience internationale qui pourrait lui servir dans son quotidien en bord de Meuse.

Fort de deux titularisations lors des deux premières rencontres de qualification de la République démocratique du Congo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Matthieu Epolo est également à créditer d'un très bon début de saison sous les couleurs du Standard, où il continue de grandir semaine après semaine.

C'est lui qui s'est présenté en conférence de presse à deux jours du déplacement des Rouches au Racing Genk dans le cadre de la neuvième journée de Pro League. Une rencontre qui marquera la 75e apparition avec l'équipe première du Matricule 16 pour celui que le site de référence Transfermarkt estime désormais à 10 millions d'euros : un record dans l'effectif liégeois.

Comment cultiver cet esprit "tueur" au Standard ?

Interrogé sur le bilan du Standard depuis le début de la saison, Matthieu Epolo a souligné les progrès collectifs tout en regrettant l'absence de résultats à la hauteur des attentes. Selon lui, le Standard doit se montrer plus tueur dans ses derniers gestes. "Défendre comme des chiens et marquer", a imagé le Congolais.

"Par exemple, mes deux matchs préférés de la saison dernière sont à l'Antwerp et... à Genk. Nous avions gagné (0-3 dans le Limbourg, 0-5 au Bosuil) en concrétisant la presque totalité de nos occasions et en gardant les clean sheets. Tout le monde avait effectué son travail à la perfection dans ces matchs."

Matthieu Epolo prend la défense de Vincent Euvrard

Un esprit tueur qui ne manque pas parce que le noyau est "trop gentil", selon Matthieu Epolo, mais bien parce que ce Standard version Vincent Euvrard est toujours en phase de préparation. "Le coach a déjà ramené beaucoup d'idées alors que ce n'est que sa deuxième saison", a notamment déclaré le gardien de 21 ans, réagissant aux critiques qui ont touché son entraîneur ces dernières semaines.

Lire aussi… Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

"Il faut être patient. Comme le coach l'a dit : il était le meilleur entraîneur après la victoire contre l'Antwerp puis tout le monde le critiquait et disait qu'il était sous pression après la défaite contre Charleroi. Il faut faire confiance et ne pas directement critiquer la personne. Cela arrive, une série de trois défaites. Il faut continuer à travailler. Et si on signait une série de quatre victoires de rang, cela ne voudrait pas dire non plus qu'on serait arrivés là où on veut être."

Pour cela, chaque joueur doit s'améliorer "dans des petites choses du quotidien, sur le terrain comme en dehors". Celui qui a été à la bonne école cet été en voyageant avec sa sélection pour la Coupe du monde 2026, même s'il n'a pas pu jouer, en est convaincu. "C'était incroyable. Cela m'a permis de prendre en maturité, car j'ai vu de grands matchs et d'excellents joueurs."

Une expérience en sélection bénéfique pour le Standard ?

Une maturité et une expérience qui pourraient lui servir dans son quotidien au Standard. "J'ai appris comment les grands joueurs gèrent leur match et la pression. Il y a des joueurs de grands championnats avec moi en équipe nationale. Je demande souvent des conseils, pour savoir comment ils se comportaient à mon âge et comment ils se comportent encore aujourd'hui."

"Cela aide, quand tu reviens en club, à être plus calme en match et à mieux savoir comment gérer ta semaine. Je ne suis plus le Matthieu d'il y a deux ou trois ans. J'aborde les matchs différemment, avec plus de calme", a déclaré celui qui a affirmé s'être rapproché encore un peu plus d'un Noah Sadiki qu'il connaissait déjà pendant la Coupe du monde. "On se parle aussi tous les jours avec Mario Stroeykens", a conclu le portier des Rouches.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (25/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Matthieu Epolo

Plus de news

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

14:23
1
Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00
Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

15:31
Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

14:40
Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

09:30
Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

13:18
Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

14:00
"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

13:40
Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

13:00
Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

12:00
Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

12:40
Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

12:20
"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

11:40
Genk prend les devants pour prolonger un grand espoir

Genk prend les devants pour prolonger un grand espoir

06:30
La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

11:20
"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

11:00
Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

10:40
"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

10:20
"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

10:00
Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

09:00
"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

08:30
"Une équipe d'un autre monde footballistique" : la presse polonaise choquée par la prestation d'Anderlecht

"Une équipe d'un autre monde footballistique" : la presse polonaise choquée par la prestation d'Anderlecht

08:03
Vitor Bruno pousse un soupir de soulagement après la victoire d'Anderlecht : "Quand on perd, on souffre"

Vitor Bruno pousse un soupir de soulagement après la victoire d'Anderlecht : "Quand on perd, on souffre"

07:40
Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

07:00
Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok

Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok

23:38
4
Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort

Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort

23:20
Superbe performance de Saint-Trond qui enchaîne à l'extérieur en Conference League !

Superbe performance de Saint-Trond qui enchaîne à l'extérieur en Conference League !

23:03
Giulian Biancone a métamorphosé Anderlecht : "On doit commencer nos matchs comme des fous furieux"

Giulian Biancone a métamorphosé Anderlecht : "On doit commencer nos matchs comme des fous furieux"

05:00
Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok

Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok

22:54
1
Stijn Stijnen intègre une légende belge à sa cellule sportive

Stijn Stijnen intègre une légende belge à sa cellule sportive

22:35
"Tu ne veux pas jouer ce genre de matchs en tant que footballeur" : l'Union a fait le job sans son public

"Tu ne veux pas jouer ce genre de matchs en tant que footballeur" : l'Union a fait le job sans son public

22:22
🎥 Le but opportuniste de Mihajlo Cvetkovic pour mettre Anderlecht sur du velours

🎥 Le but opportuniste de Mihajlo Cvetkovic pour mettre Anderlecht sur du velours

21:57
Europa League : Fofana et Sunderland perdent des points, l'OM toujours en perdition

Europa League : Fofana et Sunderland perdent des points, l'OM toujours en perdition

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 20:45 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok 051961rouche 051961rouche a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Davgn Davgn a propos de Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved