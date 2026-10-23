Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

Leader technique grâce à ses nombreux arrêts, Matthieu Epolo devient également de plus en plus un leader mental au Standard, lui qui disputera son 75e match avec l'équipe première des Rouches dimanche à Genk. Le portier de 21 ans grandit de semaine en semaine et commence aussi à acquérir une expérience internationale qui pourrait lui servir dans son quotidien en bord de Meuse.

Fort de deux titularisations lors des deux premières rencontres de qualification de la République démocratique du Congo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Matthieu Epolo est également à créditer d'un très bon début de saison sous les couleurs du Standard, où il continue de grandir semaine après semaine.

C'est lui qui s'est présenté en conférence de presse à deux jours du déplacement des Rouches au Racing Genk dans le cadre de la neuvième journée de Pro League. Une rencontre qui marquera la 75e apparition avec l'équipe première du Matricule 16 pour celui que le site de référence Transfermarkt estime désormais à 10 millions d'euros : un record dans l'effectif liégeois.

Comment cultiver cet esprit "tueur" au Standard ?

Interrogé sur le bilan du Standard depuis le début de la saison, Matthieu Epolo a souligné les progrès collectifs tout en regrettant l'absence de résultats à la hauteur des attentes. Selon lui, le Standard doit se montrer plus tueur dans ses derniers gestes. "Défendre comme des chiens et marquer", a imagé le Congolais.

"Par exemple, mes deux matchs préférés de la saison dernière sont à l'Antwerp et... à Genk. Nous avions gagné (0-3 dans le Limbourg, 0-5 au Bosuil) en concrétisant la presque totalité de nos occasions et en gardant les clean sheets. Tout le monde avait effectué son travail à la perfection dans ces matchs."

Matthieu Epolo prend la défense de Vincent Euvrard

Un esprit tueur qui ne manque pas parce que le noyau est "trop gentil", selon Matthieu Epolo, mais bien parce que ce Standard version Vincent Euvrard est toujours en phase de préparation. "Le coach a déjà ramené beaucoup d'idées alors que ce n'est que sa deuxième saison", a notamment déclaré le gardien de 21 ans, réagissant aux critiques qui ont touché son entraîneur ces dernières semaines.



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"Il faut être patient. Comme le coach l'a dit : il était le meilleur entraîneur après la victoire contre l'Antwerp puis tout le monde le critiquait et disait qu'il était sous pression après la défaite contre Charleroi. Il faut faire confiance et ne pas directement critiquer la personne. Cela arrive, une série de trois défaites. Il faut continuer à travailler. Et si on signait une série de quatre victoires de rang, cela ne voudrait pas dire non plus qu'on serait arrivés là où on veut être."

Pour cela, chaque joueur doit s'améliorer "dans des petites choses du quotidien, sur le terrain comme en dehors". Celui qui a été à la bonne école cet été en voyageant avec sa sélection pour la Coupe du monde 2026, même s'il n'a pas pu jouer, en est convaincu. "C'était incroyable. Cela m'a permis de prendre en maturité, car j'ai vu de grands matchs et d'excellents joueurs."

Une expérience en sélection bénéfique pour le Standard ?

Une maturité et une expérience qui pourraient lui servir dans son quotidien au Standard. "J'ai appris comment les grands joueurs gèrent leur match et la pression. Il y a des joueurs de grands championnats avec moi en équipe nationale. Je demande souvent des conseils, pour savoir comment ils se comportaient à mon âge et comment ils se comportent encore aujourd'hui."

"Cela aide, quand tu reviens en club, à être plus calme en match et à mieux savoir comment gérer ta semaine. Je ne suis plus le Matthieu d'il y a deux ou trois ans. J'aborde les matchs différemment, avec plus de calme", a déclaré celui qui a affirmé s'être rapproché encore un peu plus d'un Noah Sadiki qu'il connaissait déjà pendant la Coupe du monde. "On se parle aussi tous les jours avec Mario Stroeykens", a conclu le portier des Rouches.