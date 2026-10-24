Daan Heymans (KRC Genk) trouve les mots justes après des mois difficiles

Daan Heymans refoule enfin régulièrement les terrains avec le KRC Genk. Et cela fait visiblement beaucoup de bien au meneur de jeu. Lui-même ne se prive pas de le reconnaître.

"C'est forcément une grande différence. Qu'on le tourne comme on veut, ne pas jouer affecte toujours le moral. On ne s'en rend pas toujours compte soi-même, mais les gens autour de vous le remarquent", a déclaré Daan Heymans à Het Laatste Nieuws à ce sujet.

Daan Heymans évoque ses mois difficiles au KRC Genk

"Ma petite amie ose parfois me demander, dans ces moments-là, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Simplement parce que je suis plus silencieux. J'ai essayé de rester positif, car je ne veux pas en faire plus que ce que c'est. On est sur le banc, ce n'est rien de plus."

C'est frappant : l'an dernier, Heymans discutait encore avec les joueurs qui se retrouvaient sur le banc pour leur expliquer qu'ils devaient continuer à travailler et qu'il y avait plus de joueurs sur le banc que dans le onze de départ. Et le voilà soudainement dans la même situation.

Une préparation difficile pour Daan Heymans ?

Cela lui a également apporté un peu de recul, même si ce n'est pas toujours facile : "Je me suis toujours dit qu'il y avait bien pire que de ne pas jouer. Mais en tant que footballeur professionnel, on s'entraîne toute la semaine pour être prêt le week-end."

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L'an dernier, Heymans avait inscrit seize buts, mais il n'a pas hésité à reconnaître que sa préparation n'avait pas été assez bonne. Il n'était donc peut-être pas si illogique qu'il voie plus souvent le banc qu'il ne l'aurait souhaité en début de saison...