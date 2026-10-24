Le principal danger pour le Standard demain ? "Avec tout mon respect..."

Après un été mouventé, Noah Adedeji-Sternberg revient en forme avec Genk. Demain, le Standard devra assurément s'en méfier.

Noah Adedeji-Sternberg a vécu un mercato très frustrant, avec un transfert avorté au Club de Bruges et les sifflets de ses propres supporters. Mais dans l'intérêt de tout le monde, il a été réintégré à l'équipe et en a remercié Jess Thorup avec deux assists, dont un lors du dernier match contre Beveren.

Noah Adedeji-Sternberg voit grand

Ce week-end, c'est le Standard qui vient rendre visite à la CEGEKA Arena. "Pour moi, c’est un match parmi d’autres. C’est un match qui vaut trois points, et je veux gagner chaque match. Que ce soit un match amical, un match de championnat ou un match en Europe", lâche-t-il en toute honnêteté à la RTBF.

"Je ne vais pas manquer de respect au Standard, car le Standard est un beau et grand club chargé d’histoire… mais je regarde chaque match pareil et je me fiche de contre qui je joue : mon but, c’est de gagner. Mais je sais aussi que depuis que je suis pro, tous les matches contre le Standard ont été un peu piquants", poursuit-il.

Le Racing a un compte à régler avec le Standard

De fait, Genk ne garde pas un très bon souvenir de ses derniers matchs face aux Rouches. Aucune victoire lors des quatre dernières rencontres de la saison 2025/2026, et même deux défaites en phase classique.

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Noah Adedeji-Sternberg ne s'est encore jamais montré décisif contre les Liégeois mais entend bien y parvenir demain. "Je veux encore vivre plein de grands matches car oui, c’est très clair, je sais où j'ai envie d'aller… et c’est très haut ! J’ai beaucoup de rêves, et ils sont écrits : je ne dis rien, mes proches les connaissent et je préfère travailler en silence. Tout le monde a des rêves : il faut marcher vers ces rêves et travailler pour les réaliser".