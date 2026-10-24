Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

À 34 ans, Collins Fai est actuellement sans club. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ça lui arrive ces dernières années.

Voilà près de cinq ans que Collins Fai a quitté le Standard. Cet été, l'aventure du back droit camerounais en Bosnie a pris fin. Mais celui que le vestiaire liégeois surnommait affectueusement "Tonton" n'a toujours pas retrouvé de nouveau challenge.

Collins Fai enchaîne les aventures sans lendemain

Grâce au soutien de Réginal Goreux, Fai s'était entraîné les espoirs du Standard en 2023, lors d'une première période sans club. Mais il n'était pas revenu sous la forme d'un contrat, pas même avec le SL 16 malgré la perche tendue à la direction.

Ce sont les Serbes du Radnicki Nis qui lui avaient permis de retrouver de l'embauche. Mais l'aventure n'avait duré que six mois, avec assez peu de temps de jeu à la clé.

Une fin de carrière difficile

Fai avait mis autant de temps pour retrouver un club, signant finalement au Sloboda Tuzla en février dernier. En Bosnie, il s'est imposé comme titulaire en fin de saison, sans pour autant être prolongé.



Collins Fai est donc de retour à la case départ, à la recherche d'un nouveau challenge. Le joueur est désormais âgé de 34 ans mais avait démontré sa capacité à se relancer comme titulaire lors de sa dernière expérience.