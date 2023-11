Un ancien du Standard prêt à tout : "Si le club a besoin de moi, même pour les U23, je n'hésiterai pas une seconde"

Collins Fai est actuellement sans club. Le Standard le relancera-t-il ?

Voilà près de deux ans que Collins Fai a quitté le Standard. Cet été, l'aventure du back droit camerounais an Arabie Saoudite a pris fin. Mais celui que le vestiaire liégeois surnommait affectueusement "Tonton" n'a toujours pas retrouvé de nouveau challenge.

Grâce au soutien de Réginal Goreux, Fai s'entraîne actuellement avec les espoirs du Standard. Un retour au club est-il envisageable ? "Ce n’est pas à l’ordre du jour ! Je n’ai eu aucun contact allant dans ce sens avec la direction qui a son projet sportif" explique le principal intéressé à la Dernière Heure.

Mais en lui rappelant qu'il manquait encore un joueur de plus de 23 ans pour guider les jeunes rouches en D1B, le quotidien a fait cracher le morceau à Collins Fai : "Ça m’est passé par la tête oui. En tout cas, si le club a besoin de moi, même pour les U23, je n’hésiterai pas une seconde. Quand tu as joué au Standard aussi longtemps, tu as forcément envie d’y revenir".

Le joueur aujourd'hui âgé de 31 ans affirme aimer la ville, où vivent sa femme et sa fille, et vouloir retrouver sa place en équipe nationale. Ses intérêts se croiseront-ils avec ceux de la direction ?