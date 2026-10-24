Un match très spécial pour Adnane Abid : comment Genk marche sur les plates-bandes du Standard

Demain, le Standard se déplacera à Genk. Le match sera particulier pour Adnane Abid, qui a été formé au Racing pendant pas moins de sept ans. Il illustre à merveille la féroce compétition que se livrent les deux clubs pour les jeunes talents de la région liégeoise.

Adnane Abid avait 14 ans lorsqu'il a quitté Eupen pour l'académie de Genk. Il y a gravi les échelons et s'était notamment imposé comme l'un des cadres de l'équipe de Youth League qui a notamment collé un 5-1 bien tassé à Chelsea et poussé Liverpool aux tirs au but, en compagnie de garçons comme Tuur Rommens, Kamiel Van de Perre ou Bilal El Khannouss.

Pourquoi un jeune Verviétois a-t-il opté pour le Racing au lieu d'être formé au Standard ? C'est une question qui s'applique à plus d'un cas. Genk se montre très actif dans le recrutement des jeunes de la région.

Un terreau fertile...et très surveillé

Charles Wauters, directeur général du centre de formation du Standard, est bien placé pour le constater. "Officiellement, nous savons que 50 % des recrues de Genk viennent du Limbourg. Cependant, l'origine des 50 % restants reste floue".

"Il est clair, en revanche, qu'ils prospectent aussi beaucoup en Wallonie. Géographiquement parlant, cela paraît logique. Le district de Verviers, notamment, est une zone d'opérations importante", explique-t-il à SudInfo.

Le Standard doit se montrer très réactif

Quels arguments un club peut-il proposer pour se démarquer par rapport à son concurrent ? Les différences semblent s'aplanir. Même si les deux formations expliquent respecter les règles en la matière (les recruteurs n’ont pas le droit de contacter directement les joueurs via les réseaux sociaux, le recrutement n’est en principe pas abordé avant le 15 octobre), la bataille est féroce. Les jeunes talents et leur entourage veulent rejoindre de plus en plus tôt des clubs labellisés 'Élite 1' pour ne pas perdre de temps.



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"Genk avait la réputation de former des joueurs petits mais techniquement doués, tandis que l'on pensait que nous privilégions les athlètes. Les profils convergent de plus en plus. On trouve des joueurs puissants à Genk et des footballeurs créatifs au Standard", explique Wauters.

Le Standard est bien conscient que la concurrence est de taille. "L'infrastructure de Genk est comparable à la nôtre. Si l'on reconnaît les mérites de son adversaire, il faut admettre que leur centre de formation est au cœur du club. Ce n'est pas une structure annexe, mais une composante à part entière de l'organisation".