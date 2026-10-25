Epolo K.-O. et exclu après avoir encaissé : les cinq minutes en enfer du Standard à Genk

Aux alentours de la demi-heure de jeu, le Standard a passé six minutes en enfer sur la pelouse du Racing Genk. Junya Ito a ouvert le score sur corner, puis Matthieu Epolo a été expulsé après avoir arrêté Durosinmi. Une décision de Jasper Vergoote, confirmée par la VAR, qui semble dure pour le portier des Rouches.

Bien en place dans son système à cinq défenseurs, le Standard n'a pas réalisé une mauvaise entame de match sur la pelouse de Genk, ce dimanche dans le cadre de la neuvième journée de Pro League.

Dans une rencontre, certes, abandonnée par la qualité technique, les Rouches demeuraient bien en place et n'étaient pas inquiétés outre mesure par leur adversaire.

Mais tout a changé aux alentours de la demi-heure de jeu. Quand, déjà, Fossey, Hautekiet, Karamoko, Lavalée et Mohr ont abandonné Junya Ito sur le corner rentrant donné par Adedeji-Sternberg. De quoi permettre à Genk d'ouvrir le score.

Matthieu Epolo exclu au Standard !

Mais aussi quand, cinq minutes plus tard, Matthieu Epolo a percuté Rafiu Durosinmi sur un long ballon dans la profondeur de Josué Kongolo. L'attaquant limbourgeois semblait s'écarter du but, le portier des Rouches a touché le ballon de la main en dehors du rectangle avant d'être touché au visage par le genou du Genkois.

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Soigné pendant quelques instants sur la pelouse, Matthieu Epolo a ensuite vu Jasper Vergoote lui brandir un carton rouge, qui a ensuite été confirmé par le VAR. Salieu Drammeh a été la victime collatérale de cet événement et a cédé sa place à Lucas Pirard, monté sans échauffement pour défendre le coup franc d'Ito suivant la faute d'Epolo. Celui-ci a été dévié par le mur.