Gros changements dans le onze du Standard : le plan de Vincent Euvrard pour remplacer Casper Nielsen

Grand changement dans la composition de Vincent Euvrard ce dimanche : c'est avec une défense à 5 que le Standard se présente sur la pelouse du Racing Genk ! Tobias Mohr, Dimitri Lavalée et Ryan Fosso sont titulaires, Rayan Touzghar et Gustav Mortensen débutent sur le banc, Casper Nielsen et Barnard Nguene sont absents.

C'est privé de Casper Nielsen et de Barnard Nguene, blessés, que le Standard se déplace au Racing Genk ce dimanche dans le cadre de la neuvième journée de Pro League.

Vincent Euvrard savait qu'il pouvait compter sur Salieu Drammeh pour remplacer le Camerounais sur le côté droit, mais il devait trouver comment combler l'absence de son médian offensif, très important depuis le début de la saison.

Il a choisi... une défense à cinq, pour la première fois de la saison au coup d'envoi. Dimitri Lavalée remplace donc numériquement Casper Nielsen et prend donc place en défense centrale, tandis qu'un autre changement marquant est à signaler.

Les surprises de Vincent Euvrard au Standard pour aller à Genk

En difficulté depuis quelques semaines après de bons premiers matchs suivant son arrivée au mois de janvier dernier, Gustav Mortensen est relégué sur le banc, au profit de Tobias Mohr, titularisé pour la deuxième fois de la saison après la défaite à Westerlo.

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Dans l'entrejeu, Rayan Touzghar perd aussi sa place puisque c'est Ryan Fosso qui accompagne Alexis Trouillet pour former un véritable pare-chocs devant la défense. Le joueur arrivé du Sturm Graz cet été connaît sa première titularisation avec les Rouches. À noter que Matthieu Epolo dispute son 75e match sous les couleurs du Standard et que Dennis Ayensa retrouve sa place de titulaire en pointe.