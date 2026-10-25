"J'aimerais aussi gagner le Ballon d’Or un jour" : un attaquant de Pro League dévoile son ambition

Noah Adedeji-Sternberg veut monter en puissance avec Genk. A commencer par cette après-midi contre la Standard. Mais à plus long terme, le Diablotin vise très haut.

Après avoir manqué son transfert au Club de Bruges cet été, Noah Adedeji-Sternberg s'est reconcentré sur Genk et est prêt à jouer un rôle en vue. Ses dribbles font des dégâts sur le flanc, le Standard s'y frottera d'ailleurs cette après-midi.

Sur un terrain, le Diablotin semble avoir trouvé le bon mix entre plaisir et responsabilités collectives. "Mon jeu est le produit d’une réflexion et de tout ce que j’ai appris en observant les joueurs d’avant. Le terrain est un lieu de joie où tu peux exprimer tes émotions : c'est comme un artiste, tu as un pinceau et tu dessines.

"Après, bien sûr, il y a le côté physique, la tactique et les stats… mais moi, je vois d’abord le foot comme un jeu d'équipe, où tu fais ton boulot mais où tu dois aussi mettre ta touche et ramener ton propre jeu. Ainsi, les buts et les assists viendront d’eux-mêmes", explique-t-il dans une interview accordée à la RTBF.

Plus décisif cette saison ?

Les actions décisives, un sujet qu'il évoque de lui-même parce qu'il sait que cela reste l'un de ses axes de progression, avec 'seulement' 8 buts et 6 assists en 85 matchs avec Genk depuis le début de sa carrière pro.

"Il y a des moments, je l’avoue, où je pourrais jouer plus simple, lâcher ma balle et bouger ailleurs. Parfois, je peux prendre une autre décision, mais n’oubliez pas que tout ça se décide en une demi-seconde. On va me critiquer si ça rate… mais si j’amène un but ou un assist, personne ne va parler... Mais j’en discute avec mes équipiers, car je ne demande qu’à apprendre", avance-t-il.



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Noah Adedeji-Sternberg prêt à exploser

L'Anversois de 21 ans se remet en question mais ne s'inquiète pas des critiques : "Je ne lis pas… Au début de ma carrière, je regardais un peu les commentaires sur internet, mais aujourd’hui plus. Il y a des choses qui m'ont fait mal, mais j’ai appris. On fait beaucoup de bruit sur rien : plus tu as de l'expérience dans ces trucs, moins tu vas regarder".

Le garçon a une ambition débordante mais sait qu'il n'est pas encore arrivé : "J'aimerais aussi gagner le Ballon d’Or un jour… et on pourra refaire cette interview après. Je ne suis pas le genre à perdre la boule : je reste Noah, je reste un humain, je suis un garçon très calme et j’ai la joie en moi".