Officiel : un ancien milieu du Standard se recase en deuxième division israélienne

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien milieu du Standard se recase en deuxième division israélienne
Photo: © photonews
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Depuis son passage au Standard, Uche Agbo a vécu des hauts et des bas. Après une année pratiquement blanche, le voilà de retour, avec une pige dans le championnat israélien.

Le Standard avait été le chercher pour 2,50 millions en juillet 2017 : à Sclessin, Uche Agbo a musclé l'entrejeu et s'est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de Ricardo Sa Pinto. Mais sous Michel Preud'Homme, c'était une autre histoire.

En janvier 2018, la direction l'a donc envoyé en prêt au Rayo Vallecano. Deux autres séjours en location ont suivi à Braga et au Deportivo La Corogne. Le Deportivo l'a alors acquis définitivement.

Uche Agbo a bien bourlingué

Mais l'ancien international nigérian (une sélection) n'y est resté qu'un an, avant de rejoindre le Slovan Bratislava. Dans la capitale slovaque, l'ancien numéro six des Rouches s'est inscrit dans la durée, avec plus de 70 rencontres disputées, dont 16 de Coupe d'Europe.

Il y a deux ans, Agbo a rejoint une autre équipe pouvant lui proposer de jouer sur la scène européenne : le FC Aktobe. Au Kazakhstan, le joueur s'est là aussi imposé comme titulaire, inscrivant même cinq buts (plus que pour tout autre club durant sa carrière).

Triple champion de Slovaquie mais de longs mois sans club

Seulement, son contrat se terminait le premier janvier, et il n'a pas été renouvelé. Depuis, le natif de Kano City a eu quelques touches mais est longtemps resté dans l'incertitude. Ce n'est qu'il y a deux semaines, après pas moins de neuf mois sans club, qu'il a retrouvé chaussure à son pied.

Le voici désormais actif à l'Hapoel Rishon leZion, actuel troisième de deuxième division  israélienne. Du haut de ses 30 ans, il espère désormais s'y remettre en valeur pour ne pas vivre de nouvelle période de chômage technique.
 

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