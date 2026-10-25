On ne l'arrête plus : loin de l'Union, Loïc Lapoussin signe la saison de sa vie

Loïc Lapoussin est désormais actif à Hengchen, en deuxième division chinoise. Il y tient la forme et pourrait pratiquement faire monter l'équipe en division à lui tout seul.

L'hiver dernier, Loïc Lapoussin a été libéré par Saint-Trond, après plusieurs mois sans jouer. Felice Mazzù voyait une place pour lui chez les Canaris, pas Wouter Vrancken. Il s'est donc recasé au GX Hengchen.

Loïc Lapoussin retrouve la forme

En deuxième division chinoise, il repart de très loin : l'international malgache est l'un des quatre étrangers d'un noyau dépourvu de star et doit mettre sa qualité technique au service de l'équipe.

Et ça marche ! Lapoussin s'était montré décisif dès sa deuxième apparition : "Cela m'a fait un bien fou de retrouver le terrain. J'ai vraiment la sensation d'être redevenu un footballeur professionnel", expliquait-il à son arrivée.

Des statistiques de choix

La greffe continue à bien prendre : l'ancien Unioniste a encore inscrit un doublé contre Yatai le week-end dernier et a à nouveau trouvé le chamin des filets hier soir. Son ratio est impressionnant, désormais riche de 12 buts et 7 assists en 23 matchs.



Aidera-t-il Hengchen, encore en troisième division la saison passée, à se hisser parmi l'élite ? L'équipe est actuellement troisième, à sept points de la deuxième place, synonyme de promotion directe.

