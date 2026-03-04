Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Loïc Lapoussin quitte Saint-Trond, après une fin d'histoire en queue-de-poisson. L'ancien de l'Union Saint-Gilloise quitte la Belgique.

Loïc Lapoussin (29 ans) avait été libéré cet hiver par Saint-Trond, après des mois sans jouer. L'ancien ailier de l'Union Saint-Gilloise, en conflit avec son club pour raisons extrasportives et comportementales, n'a pas joué une minute cette saison avec l'équipe A de STVV. Il était apparu deux fois avec les U23, en D1 VV.

Libre depuis mi-décembre, Lapoussin n'avait pas trouvé de nouveau défi durant le mercato hivernal mais pouvait toujours s'engager où il le souhaitait au vu de son statut. Aucun club belge, cependant, ne lui aura donné sa chance.

Loïc Lapoussin quitte la Jupiler Pro League

C'est en effet loin de la Pro League que l'international malgache va rebondir. Loïc Lapoussin s'engage en D2 chinoise, au GX Hengchen. Un club dénué de stars et dont il sera l'un des 4 joueurs étrangers.

C'est une page qui se tourne car ces dernières saisons, Loïc Lapoussin aura marqué notre championnat, surtout sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise pour laquelle il a disputé 173 matchs, inscrivant 16 buts et donnant 26 assists.



La saison passée, Lapoussin sera écarté du noyau A de l'USG. Felice Mazzù, son ancien entraîneur au Parc Duden, va alors lui tendre la main et l'amener à Saint-Trond, où il rappellera dans un premier temps ses qualités avec 3 buts et 2 assists en 12 matchs.