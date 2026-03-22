Une libération : Loïc Lapoussin marque son premier but depuis son départ de Pro League

Loïc Lapoussin est désormais actif en deuxième division chinoise. Il y a retrouvé le chemin des filets.

Cet hiver, Loïc Lapoussin a été libéré par Saint-Trond, après plusieurs mois sans jouer. Felice Mazzù voyait une place pour lui chez les Canaris, pas Wouter Vrancken. Au début du mois, il s'est donc recasé au GX Hengchen.

En deuxième division chinoise, il repart de très loin : l'international malgache est l'un des quatre étrangers d'un noyau dépourvu de star et doit mettre sa qualité technique au service de l'équipe.

Lapoussin décisif pour la première fois

Le week-end dernier, il a ainsi disputé les 90 minutes de la défaite à DN United malgré son manque de rythme. "Cela m'a fait un bien fou de retrouver le terrain. J'ai vraiment la sensation d'être redevenu un footballeur professionnel", explique-t-il à La Dernière Heure.

Vendredi, il s'est montré décisif pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Lapoussin a en effet montré la voie à suivre aux siens en ouvrant le score après moins d'une demi-heure contre le FC Ningbo. Hengchen a fini par s'imposer 2-1.



La China League One vient à peine de reprendre, Lapoussin a donc encore toute la saison pour continuer à monter en puissance. Aidera-t-il Hengchen, encore en troisième division la saison passée, à se hisser parmi l'élite ?