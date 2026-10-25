Un invité de marque pour Genk - Standard : un ancien Diable Rouge refait surface

Divock Origi était présent à Genk avec son père avant le match contre le Standard de Liège. L'ancien Diable Rouge est revenu sur sa carrière et a évoqué ses nouveaux projets.

Divock Origi était présent à la Cegeka Arena avec son père avant le coup d'envoi du match entre Genk et le Standard de Liège. L'ancien Diable Rouge, qui a annoncé sa retraite en juin dernier après une fin de carrière difficile à l'AC Milan, en a profité pour revenir sur son parcours et parler de ses nouveaux projets.

Il garde de bons souvenirs de ses années à Liverpool, où il a remporté la Ligue des champions et la Premier League "Je profite de la vie après le football", a-t-il confié. "J'ai tout donné lorsque je jouais et maintenant, je profite d’autres facettes de la vie et d'autres plaisirs".

Origi aun lien particulier avec Genk

Sa présence lors de ce match n'était pas un hasard. Son père, Mike Okoth Origi, a joué au KRC Genk et Divock est lié au club depuis son enfance "J'avais trois ans lorsque mon papa a été champion. J'étais dans le vestiaire. Je connais les gens ici", a-t-il raconté. Il n'a pas fait ses débuts avec l'équipe première de Genk.

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"C'est un sentiment mitigé", a reconnu Origi. Il a eu l'occasion de revenir en Belgique avec Liverpool en Ligue des champions. De plus, il a disputé sa première sélection avec les Diables Rouges au même endroit.



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"J'ai pu jouer la Ligue des champions ici avec Liverpool. J'ai donc un lien avec le passé. Et j'ai aussi disputé mon premier match avec l'équipe nationale ici. J'ai pu y goûter un peu".

De nouveaux projets après sa carrière à Liverpool et à l'AC Milan

Origi voit plus loin que le football. Il était présent à la Fashion Week et souhaite développer plus son intérêt pour la mode. "C'est une passion. J'essaie de poser de nouvelles bases", a-t-il expliqué.

Il collabore avec plusieurs écoles de moto et avec Harvard sur de nouvelles initiatives. Le football reste une partie de sa vie : il a suivi les Diables Rouges et a été invité à Los Angeles pour les voir à l'œuvre durant la Coupe du Monde 2026.

Au cours de sa carrière, l'attaquant belge est passé par Lille, Liverpool, l'AC Milan et Nottingham Forest. C'est à Liverpool qu'il a marqué les esprits, en inscrivant plusieurs buts décisifs lors du parcours des Reds vers la victoire en Ligue des champions en 2019 (doublé contre le Barça et but en finale). Jurgen Klopp le considère comme une légende du club.