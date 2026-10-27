Gros coup dur pour un ancien du Standard à Gand ?

La Gantoise réalise un début de saison presque parfait, avec 25 points sur 27. Mais les Buffalos doivent composer avec la blessure de Michel-Ange Balikwisha. Rik De Mil a donné de ses nouvelles.

Rik De Mil était un homme heureux après la victoire 4-0 face à Anderlecht. "C'est une soirée presque parfaite. Nous n'avons pas encaissé de but, nous avons bien réagi après deux défaites, nous avons été efficaces et nous restons en tête du classement", a déclaré l'entraîneur de La Gantoise.

"Après la semaine que nous venons de vivre, je suis très heureux de ces trois points", a-t-il ajouté, faisant référence aux défaites contre Rochefort et le Sporting Braga. "Cela fait plaisir de marquer des buts sur des phases que nous avons travaillées à l'entraînement. Notre groupe est capable d'encaisser les coups. Il restait encore à voir si nous pouvions réagir de cette manière."

Rik De Mil donne des nouvelles de Michel-Ange Balikwisha après sa blessure face au Sporting Braga

Une inquiétude supplémentaire est cependant venue perturber la semaine des Buffalos : la blessure de Balikwisha, contraint de quitter le terrain jeudi après un duel musclé avec le défenseur du Sporting Braga, Adrian Barisic. Rik De Mil n'avait pas apprécié l'intervention adverse, qu'il avait qualifiée de "sale faute". "Pour moi, cela méritait un carton orange. J'espère que son muscle n'a pas été touché", avait-il déclaré.

Dimanche, l'entraîneur gantois est revenu sur la situation de son joueur. "Balikwisha ? Il s'agit d'une blessure musculaire. Nous l'avons testé, mais cela n'a pas été concluant. J'espère que nous ne le perdrons pas plusieurs semaines. J'espère qu'il sera de nouveau apte à jouer la semaine prochaine", a-t-il expliqué.

Michel-Ange Balikwisha déjà un joueur important pour La Gantoise

Depuis son arrivée à La Gantoise, Michel-Ange Balikwisha Balikwisha a déjà accumulé 566 minutes de jeu, dont quatre titularisations en championnat. L'ailier a donc rapidement trouvé sa place dans l'effectif de Rik De Mil, qui espère logiquement le récupérer le plus rapidement possible.





Le calendrier

Aucun match de Coupe d'Europe n'est au programme pour La Gantoise cette semaine. Le prochain match des Buffalos est programmé à ce dimanche. Les hommes de Rik De Mil affronteront Lommel en déplacement à 18h30. Un succès sera évidemment impératif pour les Gantois s'ils veulent conserver leur première place. Ils comptent actuellement une unité d'avance sur Bruges et deux sur l'Union.

La semaine suivante, Gand affrontera KuPS en Conference League jeudi à 18h45 et recevra ensuite Courtrai le dimanche 8 novembre à 16h00.