La direction d'Anderlecht met la pression : voilà comment Vitor Bruno doit sauver sa place

Vitor Bruno vit des jours cruciaux à Anderlecht. Après la défaite historique contre La Gantoise, la pression augmente sur l’entraîneur portugais. Les trois prochains matchs contre Westerlo, le RB Salzbourg et le Club de Bruges pourraient être déterminants pour son avenir.

La direction n’est pas encore intervenue, malgré la plus lourde défaite de l’histoire d’Anderlecht sur le terrain de Gand. Dans le jeu, des signes d’amélioration ont toutefois été visibles par rapport aux rencontres contre le Cercle de Bruges et le Beerschot. Mais ces progrès doivent désormais aussi se traduire en résultats.

Les choix de Bruno continuent de susciter des questions

Bruno cherche toujours une structure fixe. Ainsi, Enric Llansana a évolué comme numéro dix, alors qu’Aasgaard et Stroeykens peuvent eux aussi prétendre à une place dans la zone offensive. De plus, Mihajlo Cvetkovic éprouve des difficultés en tant qu’avant-centre isolé.

La situation de Tawfik Bentayeb soulève également des interrogations. L’attaquant a marqué lors de trois matchs de championnat, mais il a débuté sur le banc contre Gand. Danylo Sikan lui a même été préféré lors de son entrée en jeu.

Trois matchs pour renverser la tendance

Westerlo se présente samedi, avant qu’Anderlecht ne reçoive le RB Salzbourg puis ne se déplace au Club Bruges. Une réaction est surtout indispensable contre Westerlo après la lourde correction reçue à Gand. De nouvelles pertes de points ne feraient qu’accentuer la pression.



La direction accorde encore du crédit à Bruno pour le moment, car des progrès sont visibles dans le jeu. Mais cette confiance n’est pas illimitée. Si le Portugais ne décroche pas de résultats lors de ces trois matchs, sa position risque de devenir intenable et un changement d’entraîneur apparaîtra de plus en plus comme une option évidente. Si ce n'est pas ouvertement un ultimatum, cela y ressemble pourtant bien : Vitor Bruno sait ce qui lui reste à faire.