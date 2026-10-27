Le Parquet veut frapper fort : les supporters de Charleroi risquent très gros !

Les supporters de Charleroi sont dans de sales draps suite au comportement de certains à Mons. Les sympathisants des Zèbres font face à de lourdes sanctions.

Faisons le compte des matchs à venir sans supporters carolo. Le prochain au Mambourg se disputera à huis clos.

Ce choc hennuyer contre la RAAL derrière portes closes a été décidé suite aux débordements constatés au Standard la saison dernière.

Un huis clos assorti de trois autres matchs avec sursis. Autant dire que ce sursis sera très certainement levé après les événements d'il y a une dizaine de jours à Mons, où un enfant avait notamment été blessé.

Le Parquet aura sans doute la main lourde

Mais ce n'est pas tout : la gravité des faits devrait inciter la Pro League à recourir à des sanctions beaucoup plus lourdes.



Selon les informations de SudInfo, les Carolos encourent jusqu'à cinq rencontres à l'extérieur sans supporter. En plus de la grosse amende qui ira avec. Si cela pouvait enfin en faire réfléchir certains...