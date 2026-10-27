Vincent Euvrard commence-t-il à être menacé ? La direction du Standard fixe le cap

Le Standard traverse une période sportive très difficile, mais Vincent Euvrard ne doit pas encore craindre pour son poste. Malgré un douloureux zéro sur douze et des critiques croissantes de la part des supporters, la direction continue de soutenir son entraîneur.

À Sclessin, la frustration grandit autour du jeu des Rouches. Le Standard manque d'audace et de conviction, répète les mêmes erreurs, tandis que les choix tactiques d'Euvrard sont également remis en question. Face à Genk, l'équipe a en outre encaissé, pour la quatrième fois consécutive, un but sur phase arrêtée.

Le Standard tient compte de la situation difficile

La direction est consciente que la reconstruction demande du temps. Marc Wilmots doit travailler avec des moyens limités et recherche surtout des joueurs abordables disposant d'un potentiel de progression. Le noyau est notamment composé de joueurs issus de divisions étrangères inférieures, de jeunes talents et de profils qui reviennent de longues blessures.

Dans le vestiaire aussi, Euvrard bénéficie encore d'un certain soutien. Le groupe n'a pas lâché son entraîneur. C'est une raison importante qui pousse la direction à croire qu'il reste bel et bien l'homme de la situation.

Quatre matchs pour se redonner de l'air

Son crédit n'est toutefois pas illimité. Les quatre prochaines rencontres seront cruciales pour Euvrard et le Standard. A la maison, face à Courtrai et Beveren, un six sur six est attendu, avant que les Rouches ne déplacent à Lommel puis à La Louvière en Coupe.



Quatre victoires pourraient ramener la sérénité à Sclessin, mais de nouvelles contre-performances risqueraient d'accentuer fortement la pression sur Euvrard.