Charleroi et Anderlecht dans le top 20, un club belge sur le podium des effectifs les plus jeunes d'Europe !

La Pro League a toujours été une compétition parfaite pour découvrir de jeune talents, un championnat tremplin vers les grosses cylindrées européennes. Et la tendance actuelle ne fait que le confirmer.

Transfermarkt vient de dévoiler le classement des 20 équipes les plus jeunes d'Europe (parmi les 30 championnats européens les plus importants en termes de valeur marchande). Résultat : on y retrouve pas moins de sept équipes belges.

Quatre d'entre elles sont même dans le top 10, en fournissant donc près de la moitié (!). La première est l'Antwerp, avec un effectif à 21,7 ans de moyen âge. Un comble pour le Great Old ?

Anderlecht et Charleroi dans le top 20

Les Anversois ne sont devancés que par les Ukrainiens de Kryvbass Kryvyï Rih (21,5 ans) et Strasbourg (21,1). La deuxième équipe belge la plus jeune est septième, il s'agit de Westerlo avec 22,5 ans de moyenne d'âge.

Viennent ensuite Malines et le Cercle de Bruges avec 22,7 ans chacun. Treizième du classement, le Club de Bruges est juste derrière : 22,8. Genk est pour sa part quatorzième : son effectif atteint : 22,9 ans de moyenne.



Seizième, Anderlecht dépasse tout juste la barre des 23 ans (23,1), à égalité avec...Charleroi. Si vous voulez suivre les talents de demain, branchez-vous donc plus que jamais sur la Pro League.