Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| Commentaire
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender
L'Union Saint-Gilloise a idéalement commencé son année 2026 en s'imposant à Dender. Voici les notes des onze titulaires.

Scherpen (5) : pratiquement rien à faire dans le jeu...et pourtant deux approximations qui auraient pu coûter cher sur corner. Deux sorties aériennes loupées dont Toshevski n'a pas réussi à profiter. Toujours pas des plus rassurants pour sa défense, malgré une intervention décidée en fin de match.

Mac Allister (6) : son retour a fait beaucoup de bien à la défense. Son calme était précieux lorsque Dender a commencé à pousser en deuxième mi-temps. Préservé par David Hubert dans le dernier quart d'heure.

Burgess (6) : son duel perdu face à Toshevski sur corner aurait pu être mis plus en lumière encore par la mauvaise sortie de Scherpen. Match sans histoire par la suite.

Barry (6,5) : sa deuxième titularisation depuis son arrivée à l'Union il y a un an. Assez rassurant par sa robustesse dans les duels en perte balle, un peu plus hésitant lors des phases de construction.

Khalaili (5) : un match moins explosif qu'à l'accoutumée, avec peu de centres dangereux. Appliqué défensivement à défaut de sortir du lot comme il l'a fait plus d'une fois en première partie de saison.

Van de Perre (7,5) : auteur du tout premier but de sa carrière professionnelle d'une frappe bien maîtrisée du gauche. Encore une fois très décidé dans ses interventions. L'influence de Mac Allister et Burgess quelques mètres plus bas lui est clairement bénéfique : l'adversaire peut passer, le ballon aussi, mais jamais les deux en même temps.

Rasmussen (6,5) : toujours un oeil sur Alireza Jahanbakhsh pour empêcher l'Iranien d'entrer dans son match. En phase de possession, il était par contre l'une des premières rampes de lancement.

Guilherme (6) : des prises de balle qui ne trompent pas sur la qualité technique du garçon. Mais ses contrôles orientés et ses accélérations étaient souvent suivis d'une touche de balle superflue, l'empêchant de véritablement créer le danger dans le rectangle.

Ait El Hadj (6,5) : invisible dans le premier quart d'heure, ce qui explique l'entame de match difficile de l'Union. Mais une fois qu'il a commencé à toucher le ballon dans le dos des deux attaquants, Dender n'a plus réussi à suivre, en témoigne son bel assist pour Van de Perre après une combinaison avec Promise David dans le rectangle.

David (7) : son magnifique enchaînement pour ouvrir le score après 20 minutes montre que la trêve ne l'a pas arrêté en si bon chemin, lui qui était en net regain de forme après un début de saison difficile. A ensuite fait ce qu'il a pu pour peser sur la défense de Dender malgré le peu de ballons exploitables.

Florucz (6) : un match assez discret de sa part mais relativement sobre, avec beaucoup de passes assurées, dont une qui s'est transformée en assist sur l'ouverture du score de Promise David.

