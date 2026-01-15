Présenté mardi, déjà crucifié le lendemain : les débuts peu communs de Gauthier Gallon en Belgique

Gauthier Gallon a disputé ses premières minutes avec Dender, hier soir. Il venait pourtant tout juste de débarquer.

Sur ses réseaux sociaux, Gauthier Gallon est encore un joueur du Stade Rennais. Difficile toutefois de lui en vouloir de ne pas encore avoir mis à jour sa bio. Car depuis sa signature à Dender, le gardien français n'a pas chômé.

Passé quatrième gardien en Bretagne, Gallon a été officialisé mardi, sur le coup de 16h par Dender. Le lendemain, il apprenait déjà sa titularisation contre l'Union Saint-Gilloise en Croky Cup. Des débuts éclairs.

Il faut dire que l'arrivée d'un nouveau gardien était plutôt pressante. Michael Verrips est touché à l'épaule depuis la fin du mois de septembre et ne retrouvera pas encore le chemin de la compétition de sitôt. Hier, Guillaume Dietsch, son substitut, n'était pas sur le banc.

En interview, Hayk Milkon a confirmé que son gardien était à son tour blessé. Un forfait supplémentaire qui a accentué le besoin de faire venir un nouveau portier. Un peu plus de 24 heures après son arrivée, Gallon était déjà entre les perches.



Du temps de jeu, enfin

Le Niçois de 32 ans n'avait pas disputé la moindre minute en 2025, Dender lui en a déjà offert 90 le lendemain de sa signature. Un véritable baptême du feu face au champion en titre. Après un premier tir molasson pour lui chauffer les gants, Promise David lui a souhaité la bienvenue à son façon, avec un enchaînement en pleine lucarne.

Gauthier Gallon ne pouvait absolument rien sur la frappe du Canadien, il a ensuite été pris à contre-pied par Kamiel Van de Perre sur le 0-2, 20 minutes plus tard. Des débuts assez intenses pour prendre ses marques. Il devrait toutefois rapidement se familiariser avec son nouvel environnement : l'ancien Rennais dispose d'une solide expérience (plus de 200 matchs disputés en France), la majorité de son arrière-garde est également francophone.