Réaction Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"

Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Kamiel Van de Perre avait le sourire après la victoire de l'Union à Dender. Et cela se comprend : au-delà de cette qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, le milieu de terrain a inscrit le tout premier but de sa carrière professionnelle.

Il avait déjà marqué avec les Espoirs de Genk en Youth League. Mais depuis sa percée dans le monde professionnel, jamais Kamiel Van de Perre n'avait encore trouvé le chemin des filets. Un honneur loin d'être sa priorité vu son rôle sur le terrain, mais une attente qui commençait tout de même à le démanger.

"Je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais frustré de ne pas encore avoir marqué, mais ça fait quand même deux ou trois ans que je suis passé professionnel. Et puis, mes coéquipiers n'hésitaient pas à me charrier à l'entraînement", explique-t-il avec un sourire malicieux. Avant de passer aux dénonciations : "Louis (Patris), Promise (David) et Fedde (Leysen) me taquinent souvent là-dessus", éclate-t-il de rire.

'Don't shoot'

En conférence de presse, David Hubert était lui aussi amusé de cette première : "Vous connaissez le fameux "Vinnie, don't shoot" (en référence à ce que Sergio Aguero a crié à Vincent Kompany une seconde avant son fameux missile dans le match du titre contre Leicester il y a bientôt sept ans NDLR) ? Disons simplement qu'il l'entend de temps en temps à l'entraînement".

"Nous sommes vraiment ravis pour lui. Kamiel le mérite amplement, car il travaille beaucoup dans l'ombre, cela me fait plaisir de le voir être à son tour un peu sous le feu des projecteurs", poursuit Hubert.

Lire aussi… Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale
Un certain soulagement pour le principal intéressé, qui peut désormais en sourire : "Évidemment que je marque parfois à l'entraînement, je donne aussi des assists. Mais là, c'est différent, difficile de vraiment décrire tout ce qu'il me passe par la tête".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Union SG
FCV Dender EH
Kamiel Van de Perre

Plus de news

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

Pas d'exploit comme face au Standard : Dender trop léger, l'Union rejoint Charleroi en demi-finale

22:24
La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

La Pro League est de retour : voici la liste des arbitres désignés pour la 21e journée de la phase classique

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Kerk - Mundle - Seys - Kondo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/01: Kerk - Mundle - Seys - Kondo

12:20
Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender Analyse

Scherpen encore fébrile, Barry en impose : les notes de l'Union contre Dender

22:52
Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

Un départ décisif dans la course au top 6 ? L'Antwerp sous pression, mais l'espoir demeure

12:20
Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

Romaine Mundle, passé par le Standard, de retour en Belgique ? Son club a tranché

12:00
La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

La première pierre se rapproche : l'Union franchit une étape importante pour son nouveau stade

08:00
Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

Un transfert estimé à 20 millions d'euros : le Club de Bruges pourrait perdre l'un de ses Diables Rouges

11:20
Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

Première offre refusée : ce club belge poursuit son début de mercato agité

11:00
Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

Un club de Pro League bientôt mis en vente ? "Des discussions concrètes ont déjà eu lieu"

10:30
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

10:00
🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

🎥 Enfin lancé ? L'ancien Rouche Cihan Canak décisif à un nouveau poste... au profit d'un attaquant belge

09:30
6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

6-0 : un entraîneur belge inflige une claque historique à l'Ajax Amsterdam

09:00
"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

"Érigeons une statue à son effigie" : un Diable impressionne en Série A et tient le Napoli en échec

08:30
Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

Intouchable et historique : le Bayern de Vincent Kompany s'offre un nouveau record en Allemagne

07:40
Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

Peu de spectacle dans le dernier carré : une affiche de prestige en finale de la CAN

07:20
Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

Départ important à prévoir ? Un joueur du Standard intéresse des clubs de Série A

07:00
Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

Transfert à 5 millions : le premier départ majeur est officiel à l'Antwerp

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Fofana - Sirois - Lauberbach

23:00
Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

Son club l'écarte du groupe : Anderlecht proche de signer un nouveau concurrent pour Colin Coosemans

22:40
Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

Gros coup en vue ? L'Antwerp pourrait s'offrir un indésirable de Chelsea

23:00
Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

Critiqué, puis adoubé par le public : Malines refuse une offre pour un titulaire incontestable

22:00
La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

La RAAL et la malédiction des fins de match : où en seraient les Loups sans ces fichues dernières minutes ?

21:00
Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

Un retour aux sources : un ancien jeune gardien du Standard s'entraîne avec le SL16 FC

21:40
Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

Affaire à suivre : le Beerschot pourrait perdre son capitaine au profit d'un club de D1A

21:20
Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

Wout Faes peut-il vraiment "braquer" une place chez les Diables à la Coupe du Monde ?

20:40
1
L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

14/01
Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

Double transfert choc en D1 ACFF : Mons s'offre deux joueurs clés de Tubize, son rival pour le titre

20:20
Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

19:30
C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

C'est signé : perte importante pour Westerlo, et un nouveau coéquipier pour Nicolas Raskin

20:00
Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

14:00
1
"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

18:40
Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

19:00
C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

18:20
Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

18:00
1
Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved