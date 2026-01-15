Un Diablotin fier comme un coq après son premier but en pro : "Mes coéquipiers me charriaient"

Kamiel Van de Perre avait le sourire après la victoire de l'Union à Dender. Et cela se comprend : au-delà de cette qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, le milieu de terrain a inscrit le tout premier but de sa carrière professionnelle.

Il avait déjà marqué avec les Espoirs de Genk en Youth League. Mais depuis sa percée dans le monde professionnel, jamais Kamiel Van de Perre n'avait encore trouvé le chemin des filets. Un honneur loin d'être sa priorité vu son rôle sur le terrain, mais une attente qui commençait tout de même à le démanger.

"Je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais frustré de ne pas encore avoir marqué, mais ça fait quand même deux ou trois ans que je suis passé professionnel. Et puis, mes coéquipiers n'hésitaient pas à me charrier à l'entraînement", explique-t-il avec un sourire malicieux. Avant de passer aux dénonciations : "Louis (Patris), Promise (David) et Fedde (Leysen) me taquinent souvent là-dessus", éclate-t-il de rire.

'Don't shoot'

En conférence de presse, David Hubert était lui aussi amusé de cette première : "Vous connaissez le fameux "Vinnie, don't shoot" (en référence à ce que Sergio Aguero a crié à Vincent Kompany une seconde avant son fameux missile dans le match du titre contre Leicester il y a bientôt sept ans NDLR) ? Disons simplement qu'il l'entend de temps en temps à l'entraînement".

"Nous sommes vraiment ravis pour lui. Kamiel le mérite amplement, car il travaille beaucoup dans l'ombre, cela me fait plaisir de le voir être à son tour un peu sous le feu des projecteurs", poursuit Hubert.

Un certain soulagement pour le principal intéressé, qui peut désormais en sourire : "Évidemment que je marque parfois à l'entraînement, je donne aussi des assists. Mais là, c'est différent, difficile de vraiment décrire tout ce qu'il me passe par la tête".