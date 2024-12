Le RFC Liège prend une grande décision envers ses supporters

C'est désormais acté : les supporters du RFC Liège ne pourront plus commenter les publications Facebook de leur club préféré. Mais alors pourquoi ?

Actuellement dans une situation délicate suite à sa nouvelle défaite face à Lokeren (0-1), le RFC Liège prend une décision importante en ce qui concerne sa communication. Les supporters liégeois ne pourront désormais plus commenter les publications Facebook du club.

"Depuis de nombreux mois, malgré le retour dans le football professionnel, malgré plusieurs performances exceptionnelles, malgré l’évolution constante du RFCL, … la page Facebook du club est devenue un défouloir et un lieu de cyber-harcèlement", expriment les Sang et Marines dans un communiqué.

Pour contrer le cyber-harcèlement envers certains de leurs membres, le club liégeois prend donc une décision radicale : "La page Facebook du club sera désormais uniquement un canal de communication externe. Les commentaires n’y seront plus autorisés. À l’avenir, le club privilégiera des échanges en face-à-face avec l’organisation de Fan Talks, qui seront proposés plus régulièrement afin de maintenir un dialogue constructif et direct avec les supporters."

Face à des comportements regrettables observés récemment, le RFC Liège a tenu à rappeler les valeurs fondamentales qui unissent l'équipe et ses supporters : "Le club croit profondément en la passion et en l’unité de ses supporters. Mais cette passion ne doit jamais se transformer en violence, qu’elle soit verbale ou numérique. Le club doit rester un lieu convivial, familial et de détente, au stade comme sur ses médias."

"Aujourd’hui, on peut considérer qu’énormément de personnalités sportives sont victimes de cyber-harcèlement, dont plusieurs membres du RFC Liège. Dans un club proche de son public, ces comportements peuvent avoir un impact négatif rapide et significatif sur le niveau, mais surtout sur la santé, des membres du club."