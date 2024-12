"Je pense que c'est plus mental" : Gaëtan Englebert analyse la défaite du RFC Liège contre Lokeren

Suite à la nouvelle défaite du RFC Liège en Challenger Pro League face à Lokeren à Rocourt, Gaëtan Englebert revient sur la prestation de ses joueurs.

Face à un manque criant de réalisme, le RFC Liège n’a pas su trouver la faille contre une équipe de Lokeren bien organisée. Les Sang et Marine se sont inclinés sur le score de 0-1. Mais comment expliquer cette défaite ? Gaëtan Englebert analyse cette rencontre.

Liège n’a pas été verni, et c’est le moins que l’on puisse dire. Le coach liégeois ne le nie pas : "Je pense que c’est encore le réalisme qui a fait la différence aujourd’hui, aussi bien offensivement que défensivement. Il y a eu quelques ballons où il fallait être présent, que ce soit pour ne pas encaisser ou pour marquer. Malheureusement, on n’a pas eu ce petit brin de réussite qui fait basculer le match de notre côté," confie-t-il au micro de La DH Les Sports+.

La question se pose alors : pourquoi le RFC Liège parvient-il à battre des équipes comme le RWDM mais échoue face à des formations plus modestes ? "Quand on est dans une spirale, pour la plupart des joueurs, ça devient peut-être plus compliqué devant le but, ou bien le doute s’installe. Il faut que ça tourne une fois pour qu’ils reprennent confiance, qu’ils n’aient plus besoin de trop réfléchir à chaque action," explique Englebert. "C’est exactement ce qu’on essaie de travailler en semaine. Si tu étais venu à l’entraînement hier, tu te serais dit : ‘Ce n’est pas possible qu’on ne marque pas aujourd’hui !’ Que ce soit dans l’avant-dernier geste ou le dernier, il manque cette précision, cette détermination de se dire : ‘Je donne le ballon pour marquer, je suis là, je veux marquer.’ Et c’est ça qui fait la différence."

Je pense que c’est plus mental

Pour le coach, le problème est avant tout mental : "Je pense que c’est plus dans la tête. Leur but en première mi-temps, par exemple, vient d’un ballon dévié qui retombe dans les pieds d’un attaquant. Pourtant, on avait deux ou trois défenseurs autour. Pour le même prix, le ballon aurait pu finir dans les pieds d’un de nos joueurs, mais ce n’était pas le cas. Après, on a tout tenté offensivement pour renverser le match, mais on n’a pas réussi. En deuxième mi-temps, on a mis beaucoup de pression et essayé d’imposer du rythme, mais ils ont bien cassé notre dynamique. On n’a pas réussi à faire ce petit effort en plus qui aurait permis de revenir au score, voire de gagner."

Un résultat frustrant, même si des points positifs ressortent : "En première mi-temps, certains joueurs auraient pu mieux faire, c’est clair. Mais en deuxième période, que ce soit au niveau de la mentalité ou de la pression exercée sur l’adversaire, on était là. On doit maintenant être plus performants devant le but, sur phases arrêtées ou sur des actions construites. On manque de réalisme, et quand on regarde comment nos adversaires parviennent à gagner leurs matchs."