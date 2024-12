Zakaria Atteri en difficulté : un nouveau buteur dès le mercato hivernal pour sauver le RFC Liège ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Rien ne va plus pour le RFC Liège. Avec 4 défaites et seulement 2 victoires (dont une face à Deinze) lors des six dernières rencontres, les Sang et Marine traversent une période délicate. Mais comment expliquer ces mauvais résultats ? Un nom revient souvent dans les discussions des fans : Atteri.

Suite au départ de Bertaccini en cours de saison l'année dernière, le RFC Liège n'a toujours pas réussi à retrouver un attaquant de la trempe de l'ancien meilleur buteur de la CPL. Aucun véritable 9 n'ayant été recruté lors du mercato estival, Zakaria Atteri avait la lourde tâche de remplacer l'actuel joueur des Canaris. Mais pour le moment, l'avant-centre déçoit les supporters liégeois. Depuis le début de saison, après 9 matchs de championnat disputés, le natif d'Uccle n'a inscrit qu'un petit but. À titre de comparaison, après le même nombre de rencontres la saison dernière, Bertaccini avait déjà 7 réalisations à son compteur. Le seul véritable numéro neuf de l'effectif du RFC Liège manque de confiance. Les nombreuses occasions ratées n'ont pas le don d'améliorer cette dernière. La carte rouge reçue face au Lierse non plus... Si les Sang et Marine veulent éviter le scénario catastrophique d'une descente vers le football amateur, l'achat d'un nouveau numéro neuf lors du mercato hivernal pourrait être une solution. Reste à voir si cette option est dans les plans des dirigeants liégeois. Quoi qu'il en soit, Liège est actuellement dans une position délicate. Seulement trois points séparent les hommes de Gaëtan Englebert de la dernière place relégable. Pour rappel, suite à la faillite de Deinze, seul un club descendra cette saison.