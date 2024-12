"C'est difficile à accepter" : Ryan Merlen revient sur le match et notamment le gain de temps de Lokeren lors de la défaite du RFC Liège

Ryan Merlen s'est exprimé après la première défaite à domicile du RFC Liège depuis le mois d'août dernier. Le sentiment de frustration domine chez le Français.

Titulaire lors de la défaite du RFC Liège contre Lokeren, Ryan Merlen n'a rien pu faire pour permettre à son équipe d'obtenir un meilleur résultat. Déçu, le Français réagit à la défaite des Sang et Marine au micro de La DH Les Sports+.

Liège a manqué de réussite, c'est certain. Ce qui a le don de frustrer le natif de Lens : "Un match frustrant, surtout en deuxième mi-temps. Pourtant, on avait bien commencé. On s’est créé pas mal d’occasions, mais au fil de la première mi-temps, on a baissé de régime. À la pause, on s’est dit qu’il fallait repartir de la meilleure manière, surtout devant nos supporters. C’est ce qu’on a essayé de faire. En deuxième mi-temps, ils n’ont quasiment pas eu d’occasions, mais de notre côté, il nous manque encore ce brin de réussite devant le but," pointe Merlen. "Aujourd’hui encore, c’est la réalité : on se crée beaucoup d’occasions, mais on a du mal à les concrétiser."

"Comment expliquer la façon dont l’équipe a entamé la deuxième mi-temps en mettant une grosse pression à Lokeren ? Je ne sais pas trop," souligne le joueur de 22 ans. "Peut-être que c’était plus facile de repartir avec les consignes claires du coach, qui nous avait demandé à la pause de les étouffer. C’est ce qu’on a réussi à faire. Mais malheureusement, il nous a manqué ce but pour revenir rapidement au score et, pourquoi pas, aller chercher la victoire. On a eu les occasions pour le faire, mais on s’arrête à 1-0."

Je pense que tout s’est joué sur ce gros temps fort

"Je pense que tout s’est joué sur ce gros temps fort. Si on marque à ce moment-là, la deuxième mi-temps aurait pu être totalement différente. Et même en première période, si on met ce face-à-face juste avant la pause, cela aurait pu nous booster pour la suite. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Il va falloir retravailler à l’entraînement pour revenir la semaine prochaine et enfin concrétiser nos occasions."

Lokeren a également gagné du temps lors de cette rencontre : "Si on avait été dans leur situation, on aurait probablement fait pareil : tenir le bloc bas, gagner du temps par-ci, par-là. C’est difficile à accepter quand on est de l’autre côté. Ils ont bien géré, ils ont été malins dans leur approche, et il n’y a pas grand-chose à dire de plus."

La défaite face à Lokeren était la première défaite de Liège à domicile depuis celle en août face à Eupen. De quoi encore plus frustrer les Liégeois : "Oui, on savait qu’on était sur une série intéressante à domicile, mais malheureusement, on n’a pas converti assez de matchs en victoires devant nos supporters. Avec eux, on doit viser les trois points à chaque match. Un point, c’est déjà frustrant, mais zéro, c’est encore pire. La semaine prochaine, on ira à Eupen, et c’est à nous de faire le nécessaire pour finir l’année sur une note positive. On doit prendre les trois points."