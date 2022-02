Zulte Waregem perd de précieux points contre Ostende en vue de la lutte pour le maintien

Zulte Waregem n'a pas profité de ce match en retard pour prendre de l'avance sur Seraing.

Place aux matchs en retard cette semaine, à commencer par ce Zulte Waregem - KV Ostende qui aurait dû se disputer lors de la 22e journée de Pro League. Les Flandriens avaient alors dû demander le report du match en raison de cas de Covid-19 dans leur groupe. Heureusement pour les deux équipes, il n'y a pas eu de départs notables chez l'un ou l'autre, et la plupart des renforts pouvaient déjà être inscrits à la date initiale de la rencontre ; seul le KVO est privé est de son nouveau gardien, Kjell Scherpen.

Les deux équipes jouent leur survie en D1A pour le moment, et s'échangeront coup pour coup en première période : à Zulte Waregem la possession, au KVO les premières occasions. Ambrose frôle le poteau, Jäkel le heurte de la tête (25e), avant que Sammy Bossut s'interpose devant Robbie D'Haese (32e). Les hommes de Timmy Simons se réveilleront un peu après la demi-heure : Bossut doit s'interposer sur des frappes successives de Seck, puis de Govea (qui fait son retour après avoir été écarté du noyau) ; Kutesa voit ensuite son but être annulé pour hors-jeu après avoir bien suivi une lourde volée du même Govea (38e).

© photonews

Zulte Waregem passera tout près de l'ouverture du score au retour des vestiaires : Kutesa trouve Dion De Neve qui force Hubert à un bel arrêt en face-à-face (48e). Mais le KV Ostende reprend ses esprits, voit D'Haeese passer près de l'ouverture du score avant qu'un but soit cette fois annulé en défaveur des Côtiers : Sakamoto, l'un des Ostendais les plus actifs, est très légèrement hors-jeu, comme le confirme le VAR après de longues minutes (70e). Une phase qui fera encore polémique tant elle est difficile à juger.

Zulte Waregem ne parviendra plus vraiment à sortir la tête de l'eau et ne mettra plus le nez à la fenêtre qu'occasionnellement, comme quand Fadera se retrouve lancé par Vigen et bute sur un Hubert décidément décisif (88e). Ostende peut décemment se contenter du partage, au contraire de Zulte qui a besoin de se donner de l'air et poussera durant les longs arrêts de jeu ; Fadera espère obtenir un penalty (90e+4), mais il n'en sera rien (0-0, score final). Seraing est à 3 points des Flandriens, qui regardent plus que jamais derrière leur épaule.