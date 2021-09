Eupen reprend sa marche en avant en s'imposant au Cercle

Les Pandas n'ont pas livré leur meilleure rencontre de la saison mais vont rentrer de Bruges avec les trois points.

Parfois, il est bon de se souvenir que le football n'est qu'une part de la vie d'un homme. L'histoire de Miguel Van Damme, tout le monde la connait. Le portier du Cercle est atteint d'un cancer dont il n'a plus trace dans le sang selon sa dernière prise de sang. Ce vendredi, c'est avec un énorme sourire qu'il est venu donner le coup d'envoi de la rencontre de son équipe contre Eupen.

La rencontre qui s'en suit ne fut pas toujours parfaite: il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, et des errements défensifs pour offrir des occasions. La première est pour Prevljak qui frappe le poteau. C'est assez logique donc de voir Eupen ouvrir le score via Kayembe, qui profite d'une déviation de son attaquant bosnien à la suite d'un centre de Beck pour faire trembler les filets (19', 0-1).

Mais d'un coup, les Pandas ont du mal à sortir car le Cercle augmente son pressing. Et quand Vitinho fait perdre le nord à Boris Lambert avant de centrer, la pression est sur la défense germanophone qui laisse retomber le ballon, Millan sert alors Vanhoutte pour l'égalisation (37', 1-2). Himmelmann et Didillon vont ensuite se charger de faire des arrêts spectaculaires pour conserver ce score de parité.

La seconde période semble celle du Cercle, qui avait déjà sorti 45 minutes de grande qualité il y a une semaine après la pause, et qui peut compter sur deux attaquants en verve ce vendredi: Millan et Matondo. Cependant, les occasions sont rares, et des deux côtés.

Mais la rencontre bascule sur un coup de pied arrêté. Un coup franc de Stef Peeters est déposé sur la tête d'Agbadou (80', 1-2). Ce but a l'art de réveiller les Brugeois du Cercle qui se ruent alors sur le but de Himmelmann... sans succès.

Eupen s'impose après deux défaites de suite et se retrouve en tête avant les autres rencontres du Week-end.