Un cadre du Cercle confirme : "Il y a eu de l'intérêt d'Anderlecht"

Anderlecht se serait tourné cet été vers l'une des révélations du Cercle de Bruges.

Vitinho (22 ans), latéral du Cercle de Bruges, a tapé dans l'oeil du RSCA : les rumeurs avaient déjà fleuri cet été et le joueur l'a confirmé lui-même dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Oui, je peux confirmer ces rumeurs, il y a eu de l'intérêt anderlechtois à un moment donné", déclare-t-il. Mais le joueur ne souhaitait pas quitter le Jan Breydel cet été.

Vitinho, qui avait rejoint le Cercle en provenance de Cruzeiro contre 2,3 millions d'euros, devenant le transfert le plus cher de l'histoire brugeoise, compte 50 matchs pour les Groen & Zwart. Il a inscrit un but et délivré un assist cette saison en 8 rencontres.