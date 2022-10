Le Club de Bruges s'incline pour la première fois à domicile et laisse filer l'Antwerp

Cette fois, la tournante n'a pas fonctionné du côté du champion de Belgique en titre.

Le Club de Bruges devait revenir les pieds sur terre. En effet, si la victoire face à l'Atlético Madrid fut belle, elle ne donne cependant pas les trois points contre Westerlo ce samedi. Pour ce duel, Carl Hoefkens a décidé de laisser souffler Jutgla et Sowah. Lang est lui de retour, Yaremchuk est aligné d'entrée de jeu.

Ce n'est pas une surprise de dire que le Club a la possession du ballon dans cette première période. Néanmoins, les occasions ne sont pas nombreuses et elles ont toutes le même homme de base : Yaremchuk. L'Ukrainien a plusieurs possibilités, mais il ne trouve jamais le chemin des filets. Vanaken, devant un but pratiquement vide, loupe aussi l'inmanquable. Du côté de Westerlo, c'est Chadli qui a la plus belle occasion du premier acte, mais sa demi-volée loupe le cadre.

Après la pause, gros coup de froid sur le Jan Breydel. Après une grosse frappe de Nielsen, et plusieurs corners brugeois, Westerlo part en contre. Mata se troue, Dorgeles part absolument tout seul face à Mignolet. Il pousse cependant son ballon un peu trop loin et le gardien des Diables sort... mais relâche la balle sur le contact. Forster ne se fait pas prier pour marquer dans le but vide (54', 0-1).

Le Club de Bruges est donc dans les cordes, mais n'arrive pas à se créer des occasions. Lang descend, tout comme Sobol. À charge de Buchanan et Nusa de tenter de revenir au score. Le Canadien frappe, Vanaken aussi, mais le résultat est le même puisque Bolat est en pleine forme. Et quand le gardien campinois ne sort pas le grand jeu, Larin rate tout et n'importe quoi.

Pire encore, dans les dernières minutes, un coup franc campinois retombe dans les pieds de Forster qui ne se fait pas prier pour doubler la mise (85', 0-2). Au final, le Club de Bruges s'incline alors pour la première fois de la saison à domicile et ne partira pas à Madrid avec le plein de confiance.