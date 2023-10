Quinze minutes de folie permettent au Standard de renverser Anderlecht et s'adjuger le Clasico !

Quel match à Sclessin, quel Clasico ! Anderlecht a réalisé une première période presque parfaite et a quasiment tué le match, mais le Standard est revenu grâce à un quart d'heure de folie. Les Rouches battent Anderlecht et font la bonne opération du week-end.

Suite et fin de la onzième journée de Jupiler Pro League ce dimanche, avec le Clasico entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht. Par rapport au dernier match, Carl Hoefkens et Brian Riemer n'opèrent aucun changement.

Dix premières minutes, un petit round d'observation puis le Standard part à l'attaque. Moussa Djenepo se joue de Killian Sardella et Zeno Debast, mais tente une frappe sèche plutôt que de placer. Le Malien manque la cible, presque impardonnable vu sa position (13e).

Cette équipe d'Anderlecht est expérimentée et sait quand appuyer. Il ne faut pas plus de cinq minutes à Kasper Dolberg pour reprendre un centre de Thorgan Hazard, alors que Zinho Vanheusden et Arnaud Bodart ne se comprennent pas. Le RSCA est aux commandes (0-1, 18e). Les Rouches tentent de réagir et font tourner le cuir, en manquant de bien trop de précision dans les dernières passes pour inquiéter Kasper Schmeichel.

Dans les transitions défensives, le Standard est aux abois et ne parvient pas à contrer les permutations de Dreyer et Hazard. Le Danois trompe d'ailleurs Bodart du pied gauche après une phase confuse, lors de laquelle Zinho Vanheusden se sera jeté pour contrer une frappe d'Augustinsson. Anderlecht est réaliste et fait le break (0-2, 25e).

© photonews

Sur l'engagement, Théo Leoni récupère la balle et sert directement Anders Dreyer, qui trompe Bodart et pense doubler la mise (27e). Le but est cependant annulé, la récupération du milieu de terrain étant entachée d'une faute de main (27e). Le Standard est assommé mais tente de réagir, Sowah est bien lancé par Kanga mais bute sur Schmeichel. Anderlecht mène au repos.

La magie de Sclessin redonne vie au Standard

On le sait, tout peut se passer à Sclessin. Absolument tout, et encore plus lors d'un Clasico. Non, le Standard n'a pas dit son dernier mot et oui, Anderlecht est encore en danger. Les Ultras font d'ailleurs passer le message à la remontée des acteurs, cette rencontre n'est pas terminée. Message compris.

Après un joli travail de Moussa Djenepo, le centre de Kamal Sowah arrive sur la tête de Steven Alzate. La reprise du Colombien est contrée par Vertonghen, mais le joueur du Standard peut reprendre une nouvelle fois, et tromper Schmeichel (1-2, 52e). Le Standard est relancé.

Sclessin explose, cette rencontre est en train de tourner. Dans la foulée, Hayao Kawabe envoie une frappe sèche et limpide depuis le côté droit du rectangle, directement dans les filets de Kasper Schmeichel. Le gardien d'Anderlecht aurait, peut-être, sorti cette frappe dans ses meilleures années, le Standard est de retour (2-2, 55e).

© photonews

Sur la bonne dynamique, les Rouches vont continuer à pousser pour prendre les commandes, alors qu'Anderlecht recule, laisse trop d'espace et commet les mêmes erreurs que les Liégeois une demi-heure plus tôt. Sur un centre mal dégagé, Nathan Ngoy reprend en première intention et envoie un pétard depuis l'entrée du rectangle dans la lucarne de Kasper Schmeichel. En quinze minutes, le Standard a tout renversé (3-2, 61e).

Après ce quart d'heure de folie, le Standard va logiquement laisser la possession à Anderlecht et gérer. Les Mauves ne parviennent pas à alerter Bodart, tandis qu'il manque toujours quelques mètres à Kamal Sowah et Wilfried Kanga pour convertir une nouvelle contre-attaque.

Anderlecht va encore essayer, à l'image de ce coup-franc de Flips dans les nuages (87e), mais n'est plus aussi fringuant qu'en première période. Le Standard résiste, sans réelle difficulté puisque Bodart ne doit toucher le ballon que pour dégager, depuis la ligne des six mètres.

Le score de ce Clasico ne bougera plus. Le Standard renverse Anderlecht et signe son troisième succès consécutif. Les Rouches restent huitièmes mais réalisent la bonne opération du week-end, car ils profitent des revers de Bruges, La Gantoise, l'Antwerp et donc Anderlecht pour se rapprocher de tout le monde.

Le Standard est à un point des play-offs, à cinq points de la deuxième place, toujours occupée par le RSCA.