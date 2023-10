Incroyable : Charleroi s'offre l'Antwerp !

Le Sporting Charleroi s'est offert le champion en titre ce samedi. Une victoire méritée dans un match peu emballant.

Ce duel entre Charleroi et l'Antwerp promettait : une équipe qui avait repris du poil de la bête, face à un champion en titre pas forcément en grande forme. Mais au vu du style des deux équipes, on ne s'attendait pas à du grand football.

Sans surprise, en première mi-temps, ce sera en effet fort léger : à part 10 premières minutes agréables, c'est le néant, avec pour seul moment marquant la blessure de Mandela Keita à la 25e minute. Le match est moyen, mais Isaac Mbenza manque de le faire basculer ; il envoie au-dessus (40e).

La seconde période part sur les chapeaux de roue avec Ryota Morioka qui décale Dragsnes, dont le centre trouve Nikola Stulic (50e, 1-0). Charleroi n'en profite pas longtemps puisque Jürgen Ekkelenkamp profite d'un assist trois étoiles d'Alderweireld pour égaliser (1-1, 56e).

Le match s'emballe, mais Charleroi obtient un penalty que Marco Ilaimaharitra transforme (2-1, 65e). Ca se tend, et à peine rentré, George Ilenikhena profite d'un ballon pour égaliser (2-2, 77e), sur une phase discutable qui pousse même Felice Mazzù à râler jusqu'à se faire exclure. Il sera vite suivi par Mark Van Bommel dans une rencontre décidément tendue.

Car Charleroi prend bien les 3 points, et via... un autre penalty : Mbenza est fauché dans le rectangle anversois. Ilaimaharitra ne tremble pas pour faire 3-2, et les Zèbres prennent 3 précieux points.