Efficaces et courageux, les Métallos continuent d'engranger

Les Métallos ont mené au score, avant d'être retourné et de finalement rentrer au Pairay avec un bon point dans les bagages.

Ce vendredi, en ouverture de la douzième journée de championnat, ce sont deux équipes en forme qui s'affrontaient au T'Kuipjes. Les deux équipes vont d'ailleurs nous montrer tout au long de la rencontre que l'état d'esprit est positif.

Ce sont les Métallos qui sont les premiers en action, avec plusieurs possibilités qui viennent à chaque fois des flancs. Ce qui devait arriver arriva : Poaty est bien seul sur la gauche, son centre trouve Bernier qui lui trouve le chemin des filets (12', 0-1). Ce but sème le doute dans l'esprit des Campinois qui ne semble pas trouver la solution. Les centres ne sont pas précis, les frappes paraissent désespérées.

Mais en football, tout peut changer très vite et c'est encore le cas ce vendredi puisqu'en quelques minutes, Westerlo retourne son adversaire du soir. C'est d'abord Madsen qui égaliser, via une déviation bien involontaire de Poaty (28', 1-1). Cinq minutes plus tard, Chadli profite d'une perte de balle de Sissoko pour servir Dorgeles qui trompe Galjé s'un petit ballon piqué assez subtile (33', 2-1).

Après la pause, les Métallos reviennent directement dans le coup grâce à leur meilleur buteur, ce bon vieux Marius. Il est à la bonne place pour reprendre un centre de Mansoni (49', 2-2). Tout est donc à refaire dans cette rencontre. Mais le problème, c'est qu'il semble que les joueurs des deux équipes ont plutôt envie de ne pas perdre que de gagner. Westerlo se montre pourtant un peu plus pressant... sans réussite.

Les deux équipes se quittent alors sur un nul qui ne casse pas la spirale des deux équipes, mais qui ne permet pas beaucoup d'avancer au classement. Les Métallos s'en contenteront, surtout dans une rencontre où ils ont transformé leurs deux tirs cadrés en deux buts.