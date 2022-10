Jonas De Roeck et Westerlo continuent leur marche en avant: "Quand l'adversaire s'adapte à vous..."

Pas de sixième victoire de suite pour Westerlo à la suite du nul face à Seraing.

Jonas De Roeck et Westerlo sortaient de 5 victoires consécutives en championnat, et tout le T'Kuipjes attendaient la sixième, ce qui aurait été un record pour le club au plus haut niveau de notre championnat Mais au final, les Campinois devront se contenter d'un point.

"Nous avons produit le meilleur jeu ce soir", confie De Roeck après la rencontre. "Nous n'étions cependant pas à 100 % lors de chaque début de mi-temps. C'est la seule chose que je puisse reprocher à mon équipe, avec la dernière passe qui n'était pas toujours bonne. Je dois aussi dire que quand l'adversaire s'adapte à vous comme ce soir, c'est toujours positif".

En attendant, Westerlo continue sa marche en avant d'affronter Genk en milieu de semaine.