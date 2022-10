En 2022, les Wallons sont (encore) du caca

C'est le gros point noir de cette soirée.

La soirée s'annonçait assez bonne du côté de Westerlo. Nous étions vendredi, et votre serviteur avait plutôt passé une belle journée. Il faut aussi dire qu'à Westerlo, on sait recevoir. Dans ce petit stade cosy, en tant que journaliste, nous sommes plutôt bien accueillis. Il y a de quoi se mettre sous la dent, et pour les adultes avertis, il est même possible que la bière coule à flots. Le tout dans une salle de presse qui respire la quatrième provinciale, vu la promiscuité des vestiaires.

Le match ? Il était assez agréable, avec peu de temps morts et une ambiance était assez chouette. Après le 2-1 de Westerlo, les supporters locaux ont allumé les flashs de leurs téléphones respectifs, ce qui donnait une bonne ambiance. Pour cela, on leur donne 10/10.

Mais après l'égalisation de Seraing, on ne peut leur donner qu'un 0/10. Le petit kop bien sympathique qui avait allumé les lumières quelques minutes plus tôt a démontré qu'il n'avait pas les pièces allumées à tous les étages. "Et les Wallons, c'est du caca"....chantaient ces derniers.

Chaque saison, il faut toujours rappeler à certaines personnes que le folklore, ce n'est pas ça. L'esprit sportif, ce n'est pas cela. Le bon exemple, ce n'est pas ça. Mais tant que la Pro League ne voudra pas sanctionner et fermera les yeux sur ces chants, on devra encore les supporters pendant longtemps. Et ce n'est pas la bière coulant à flots qui va nous faire oublier tout cela.

Honte à vous.... encore...