L'Union se promène et envoie un signal fort

Qui a dit que les lendemains européens pouvaient être difficiles ? L'Union n'a jamais douté ce dimanche et repart avec une victoire éclatante (0-4) de son déplacement à Saint-Trond. L'USG reprend sa place de leader du championnat.

L'Union devait enchaîner en championnat, pour reprendre la tête du championnat à Anderlecht et La Gantoise - qui a fait 1-1 contre Genk.

Blessin, quelques jours après la défaite à Liverpool, décide d'aligner Rasmussen et Sadiki au milieu du terrain. Loic Lapoussin, sur le banc face aux Reds, retrouve sa place dans le 11.

Saint-Trond débute avec beaucoup d'envie et de motivation. Ito se faufile dans le rectangle et frappe, Sadiki sauve d'un bon tacle (3e). C'est ensuite Kaya qui voit sa frappe contrée (6e).

L'Union rentre progressivement dans le match. Les Bruxellois sont déjà tout proches d'ouvrir la marque, mais Nilsson envoie le ballon sur le cadre du but (17e). Castro-Montes tente sa chance, son essai est dévié et passe juste à côté des cages défendues par Suzuki (20e). Quelques secondes plus tard, Lazare enroule mais voit son envoi lècher le poteau (21e).

Saint-Trond répond, avec Hashioka qui a une belle occasion mais ne parvient pas à conclure (26e).

C'est finalement l'Union qui ouvre le score, assez logiquement au vu des opportunités. Nilsson et Castro-Montes combinent superbement. Le Suédois remet parfaitement au latéral droit, qui trompe Suzuki (0-1, 37e).

Dans la foulée, les visiteurs se mettent à l'abri. Puertas est accroché dans le rectangle. Penalty indiscutable. Nilsson trompe Suzuki juste avant la mi-temps (45e+2, 0-2).

L'Union, tranquille

Les hommes de Blessin se promènent en seconde mi-temps. Saint-Trond ne fait pas vraiment le jeu et se montre prenable sur ses erreurs et pertes de balle.

Sur une relance manquée, Lazare dépose à Puertas. Le Suisse attend le bon moment et envoie un centre milimétré sur la tête de Nilsson. Doublé du Suédois, qui fait 0-3 (58e).

Les Saint-Gillois gèrent facilement leur fin de match. Saint-Trond ne se montre pas très dangereux, si ce n'est une frappe enroulée d'Ito (76e).

A peine monté au jeu, Amoura n'est pas loin d'enfoncer le clou mais sa puissante frappe est déviée en corner (79e). Le supersonique Algérien fait très mal à la défense du STVV. Lancé idéalement par Teklab, il fait 0-4 et scelle le score final du match (86e).

Ainsi, l'Union profite du nul de La Gantoise et reprend la tête du championnat. Sans n'avoir tremblé ce dimanche. Ce qui est remarquable, quelques jours après avoir essuyé une défaite face à Liverpool en Europa League. L'Union est ainsi invaincue depuis le 16 septembre dernier, en ayant marqué 12 buts en 4 matchs.

Le signal semble désormais évident : l'Union veut à nouveau jouer le titre cette saison !