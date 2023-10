Le "Felice Time" offre la victoire à Charleroi au bout d'un match au scénario incroyable

Le Sporting de Charleroi devait se ressaisir et surtout retrouver la victoire après la déconvenue de l'Union. Les Zèbres ont longtemps flirté avec la défaite, mais au final, c'est une incroyable victoire pour les Carolos.

Le Sporting de Charleroi se doit de prendre des points, car dans le bas du classement, cela se resserre de plus en plus. Pour ce duel contre le RWDM de ce vendredi, en dernière minute, Felice Mazzu doit se passer de Marco Ilaimaharitra, blessé à l'échauffement. Il est remplacé par Morioka.

En face, le RWDM doit se passer de plusieurs joueurs et Biron est venu ajouter son nom à cette liste. La première période met du temps à démarrer, et les occasions se font attendre. Du coup, il faut patienter une bonne demi-heure avant de voir que Defourny est sur sa lancée du match contre La Gantoise. Le dernier rempart des coalisés arrête toutes les frappes des Carolos, même la plus compliquée de Rogelj. Sur un contre, Jeff-Reine Adelaïde a eu la plus belle occasion visiteuse, mais sa frappe n'est pas cadrée.

Après la pause, la physionomie de la rencontre ne change pas. Il y a encore pas mal d'hésitations, mais aussi de gestes techniques ratés. Les occasions se font rares aussi, même si Koffi doit se détendre sur une frappe adverse. Arrive alors le tournant de cette rencontre.

On est à l'heure de jeu quand... Mr Visser se blesse et est remplacé par le tout jeune Theophile Diskeuve. Ce changement ne retire rien à l'envie des Zèbres, qui continuent de pousser. Ces derniers réclament un penalty, pour une main de Heris, qu'ils n'obtiendront pas.

Pire... Alors que les dernières minutes se présentent, une passe en retrait vers Koffi tourne à la catastrophe. Le gardien de Charleroi se mélange les pinceaux, perd un duel avec Gueye qui s'en va marquer dans le but vide (83', 0-1). On se dirige vers une nouvelle défaite carolo, mais le Felice Time arrive à point nommé.

Un centre de la droite est repris par Heymans, Debaty repousse, mais Dabbagh termine correctement l'action (90' +3, 1-1). Mais cette rencontre n'est pas encore terminée puisqu'une énorme altercation a lieu le long du banc de Charleroi. Deux cartons jaunes sont donnés, dont un à Gueye... le problème, c'est que c'est son deuxième de la soirée. L'attaquant entre alors dans une colère noire et il faut 3 personnes de son staff pour le sortir du terrain.

C'est terminé ? Absolument pas ! Sur le dernier corner de la rencontre et au bout de la 100ème minute, Dragsnes est à la bonne place et d'une superbe bicyclette il offre les trois points au Sporting de Charleroi. Voilà les Zèbres qui sortent de la zone rouge !