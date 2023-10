Isaac Price fait exploser Sclessin et offre la victoire au Standard contre le FC Bruges !

Quelle fin de rencontre entre le Standard et Bruges ! Après l'ouverture du score de Bokadi, Skov Olsen a remis les deux équipes à égalité à dix minutes du terme, mais Isaac Price a finalement offert les trois points aux Liégeois dans un Sclessin en ébullition.

C'était le grand jour pour les supporters du Standard : la réception du Club de Bruges à Sclessin, avec les retours de Philip Zinckernagel et Ronny Deila. Si les Ultras liégeois ont copieusement sifflé leur ancien joueur et ont inventé une jolie petite chanson à Deila, les hostilités d'avant-match restent mesurées.

Côté Rouche, c'est la même équipe que celle alignée sur la pelouse de Louvain la semaine dernière. Bokadi, Vanheusden et Ngoy forment l'axe central, Marlon Fossey est titulaire, Moussa Djenepo également.

© photonews

A domicile, le Standard met rapidement le feu aux poudres et cherche à emballer la rencontre. Cependant, les joueurs de Carl Hoefkens manquent de pressing sur le porteur du ballon et sont trop loin de leurs opposants. Le premier à s'en rapprocher est Marlon Fossey, qui obtient un bon coup-franc. Celui-ci est botté par Kawabe sur la tête de Bokadi, qui ouvre déjà le score pour le Standard (1-0, 11e).

Longuement analysé par le VAR, le but de Bokadi est finalement validé. Les deux lignes se touchent sur l'image du VAR, c'est donc la décision donnée sur le terrain qui prime. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau, le but est valable.

© Eleven DAZN

Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, Bruges appuie sur des efforts individuels mais manque complètement d'idées collectivement. Les locaux veulent faire le break, mais Mignolet s'interpose devant Kanga (21e). Le portier brugeois interviendra une nouvelle fois devant Kawabe (29e), puis devant un Nathan Ngoy qui venait de s'offrir un superbe solo depuis le milieu de terrain (30e).

Timidement, Bruges se réveille. Mais une nouvelle fois, ce sont des actions individuelles qui mettent le Standard en danger et non des constructions collectives. Jutgla manque bizarrement le cadre sur une reprise de la tête, et Maxim De Cuyper trouve le poteau de Bodart en toute fin de période après un centre de Skov Olsen (44e).

© photonews

En seconde période, le Standard gère et fait déjouer le Club de Bruges. Les Rouches défendent et procèdent avec des transitions rapides, l'équipe de Ronny Deila est complètement sans idées et ne parvient que rarement à mettre Arnaud Bodart en difficulté, si ce n'est sur des frappes lointaines de Skov Olsen et Zinckernagel.

A l'heure de jeu, Ronny Deila effectue quatre changements et la montée de Tajon Buchanan change beaucoup. Le Canadien apporte bien plus que Denis Odoi et crée le danger, Arnaud Bodart doit l'écarter à deux reprises. Igor Thiago, Antonio Nusa et Casper Nielsen sont aussi montés au jeu, mais pas avec le même rendement.

Plus on avance dans cette rencontre et plus on se demande si le Club va réussir à revenir, tant le danger tourne autour de la cage liégeoise sans jamais y entrer. Pourtant au sol et bien touché cinq minutes auparavant, c'est Andreas Skov Olsen qui va trouver la faille du pied gauche, sur une frappe qui trompe Bodart après avoir frappé le montant (1-1, 85e).

© photonews

Alors que l'on pense se diriger vers un partage et que l'on se dit que le Standard ferait bien de faire attention à ne pas concéder le deuxième but, Isaac Price profite d'un ballon qui traîne pour tenter sa chance... et tromper Mignolet ! Sclessin exulte, le banc fait un sprint de 50 mètres pour célébrer avec le milieu de terrain, le Standard est devant (2-1, 90e).

Les Rouches n'auront plus qu'à faire une seule chose, gérer. Et c'est chose faite. Carl Hoefkens remporte ses retrouvailles contre Ronny Deila, le Standard s'impose contre le FC Bruges, signe son troisième succès de la saison et revient à une petite unité seulement des Play-Offs 1.